نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة مذهلة لصبغ الشيب العنيد لن تلجئي للصبغة الكيماوية بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل متابعينا الكرام أفضل وصفة لصبغ الشيب، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل وصفة لصبغ الشعر الابيض، وكما هو معروف هناك الكثير من الصبغات التي تباع في مراكز التجميل ولكن نجدها فقط حل مؤقت لصبغ الشعر الابيض لفترة قصيرة ثم يعود مرة أخري ظهور خصل الشعر الابيض.

وذلك بجانب الاضرار التي قد تلحق بالشعر نتيجة تعرضه للكثير من المواد الكيميائيّة التي تمكن في الصبغات، ولذلك اتينا اليوم معكم مع افضل صبغة للشعر الابيض ستحصلين على نتيجة مبهرة من أول استعمال.

وصفة لصبغ الشيب

تعد أفضل صبغة الشعر الابيض هي الأملا التي تلعب دورا هاما في إخفاء الشيب، ويرجع ذلك كونها تحتوي على مضادات الأكسدة، الذي يعمل على إنتاج مادة الميلانين التي تعد المسؤل الأول تغيير لون الشعر.

ومع خلط الأملا مع مسحوق الحناء تقوم بدورها أيضاً في تغيير لون الشعر وصبغ الشيب، ستحصلين على نتيجة مبهرة من اول استخدام.

المكونات

كوب من مسحوق الحناء.

4 مشتاق كبيرة من مسحوق الأملا.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كمية قليلة من الماء.

قومي بخلط بوضع جميع المكونات في وعاء وامزجيهم جيداً وضيفي عليهم كمية الماء حتي تتشكل لديكي عجينة ناعمة.

وزعي الخليط على كامل الشعر ثم يترك لمدة ساعة على الشعر قبل شطفه بالماء الفاتر.

صبغة تخفي الشيب نهائيا

صبغة الشعر الابيض بالشاي الاسود

يعتبر الشاي الاسود من أكثر الوصفات الطبيعية التي تعد صبغة دائمة للشعر الأبيض تعمل على صبغ الشيب وتغطية الشعر الأبيض.

المكونات

ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأسود.

كوب كبير من الماء.

طريقة التحضير

ضعي أوراق الشاي في وعاء مع كوب الماء ثم ضعيه على النار حتي يصل إلى مرحلة الغليان.

اتركي الشاي حتي يبرد على جانب، ثم قومي بتوزيع ماء الشاي على كامل الشعر واتركيه لمدة ساعتين على الأقل ينشف ثم يشطف بالماء البارد.

وصفة عصير الليمون مع زيت الزيتون لصباغة الشيب

من اقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد على تغطية الشيب لفترة طويلة هي خلطة عصير الليمون الذي يمنحك صباغة باللون الأصفر.

المكونات

كوب كبير من عصير الليمون وتزيد الكمية حسب طول وكثافة الشعر.

نصف كوب زيت زيتون.

الطريقة