نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأفضل طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم بخطوات سريعة وغير مكلفة في المقال التالي
الباذنجان من أهم وأحلى الأكلات الشعبية، التي يعشقها الكثير من الناس، ويتم تناوله في الغالب مع وجبة الإفطار اللذيذة مجاني بعض الاكلات الأخرى، كما يمكن تجهيز بأكثر من شكل وطريقة مختلفة، وهناك طريقة شهية لعمل الباذنجان يتسائل عنها الكثير من الناس، وهي طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم، وهي يمكن تجهيزها بخطوات بسيطة وفي دقائق معدودة تابعو معنا المقال الآن للتعرف على التفاصيل.
طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم بخطوات بسيطة
لكل من تبحث عن طريقة مميزة لعمل الباذنجان اللذيذ بدون تكاليف عالية، اليكم الخطوات بكل سهولة وهي كالاتي:
المكونات
- ٢ ثمرة باذنجان متوسطة الحجم.
- ثمرتين فلفل رومي حامي.
- زيت غزير للقلي.
- ٨ فصوص من الثوم.
- ربع كوب من الخل.
- ربع كوب من الماء.
- ليمون واحدة كبيرة.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تنظيف الباذنجان وغسله جيدًا بالماء.
- ثم يتم بعد ذلك تقشير الباذنجان أو حسب الرغبة في ذلك.
- يتم تقطيع حبات الباذنجان حسب الشكل المرغوب فيه أما دوائر كاملة أو انصاف دوائر.
- احضري وعاء به مياه ساخنة، وملح، ويتم نقع قطع الباذنجان بداخله لمدة ربع ساعة
- بعد انتهاء المدة وتغيير لون المياه بشكل واضح، يتم رفع الباذنجان ثم وضعه في مصفاة حتى يتخلص من كل المياه الموجودة بداخله.
- اتركي الباذنجان حتى يجف.
- وهذه الخطوات يتم بها عمل الباذنجان المقلي بشكل عام في اي وصفة له وذلك حتى لا يشرب كمية كبيرة من الزيت أثناء عملية القلي.
- احضري مقلاه بها زيت غزير، وارفعي الزيت حتى يسخن.
- أضيفي شرائح الباذنجان اليه.
- قلبي الباذنجان جيدًا حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- ثم يتم بعد ذلك رفع الباذنجان من النار، ووضع شرائح الفلفل حتى يتغير لونها أيضًا.
- ابتدائي في عمل خلطة الخل والثوم، وهي من خلال فرم الثوم جيدًا ثم تحميل الثوم في مقلاة صغيرة بكمية بسيطة من الزيت.
- أضيفي إليه بعد ذلك الخل والمياه.
- ضعي الباذنجان في طبق خاص بالتقديم، وضعي فوقه طبقة الفلفل المقلي.
- ثم قومي بوضع طبقة من صوص الثوم والخل الذي تم تجهيزها عليها حتى تتشرب الكمية بها.
- هكذا يقدم الباذنجان بألف هنا وشفا.
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