أسهل وأفضل طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم بخطوات سريعة وغير مكلفة

الباذنجان من أهم وأحلى الأكلات الشعبية، التي يعشقها الكثير من الناس، ويتم تناوله في الغالب مع وجبة الإفطار اللذيذة مجاني بعض الاكلات الأخرى، كما يمكن تجهيز بأكثر من شكل وطريقة مختلفة، وهناك طريقة شهية لعمل الباذنجان يتسائل عنها الكثير من الناس، وهي طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم، وهي يمكن تجهيزها بخطوات بسيطة وفي دقائق معدودة تابعو معنا المقال الآن للتعرف على التفاصيل.

طريقة عمل الباذنجان بالخل والثوم بخطوات بسيطة

لكل من تبحث عن طريقة مميزة لعمل الباذنجان اللذيذ بدون تكاليف عالية، اليكم الخطوات بكل سهولة وهي كالاتي:

المكونات

٢ ثمرة باذنجان متوسطة الحجم.

ثمرتين فلفل رومي حامي.

زيت غزير للقلي.

٨ فصوص من الثوم.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من الماء.

ليمون واحدة كبيرة.

طريقة التحضير