كنز رباني في منزلك..بملعقة واحدة  ملح واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر بدون صبغات ومواد كيميائية

تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر بدون صبغات ومواد كيميائية، يمكن استخدام الملح من أجل القضاء على شيب الشعر والتخلص من الشعر الأبيض الذي يسبب الإحراج لمن يعاني منه، حيث أن مشكلة شيب الشعر يعاني منها عدد كبير من الأشخاص على الرغم من صغر سنهم ويريدون حلول تساهم في حل هذه المشكلة، بالإضافة إلى إخفاء الشعر الأبيض وفي السطور التالية سوف نوضح كيفية استخدام الملح من أجل التخلص من شيب الشعر.

تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر

قد يعانى الكثير من شيب الشعر المبكر والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أكقر من طريقة للتخلص من شيب الشعر

طريقة استخدام الملح للتخلص من شيب الشعر

يمكن من خلال اتباع الخطوات التالية تحضير وصفة الملح للقضاء على الشعر الأبيض والتخلص منه وهي:

المكونات

ملعقة من الملح.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من القهوة.

ملعقة من الفازلين.

ملعقتين من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

في إناء يوضع الملح ويضاف إليه الفازلين ويتم مزجهم جيداً.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت السمسم وزيت الزيتون ويتم خلطهم مع باقي المكونات.

يتم وضع الحناء مع النشا والقهوة ونمزجهم جيداً ثم يتم إضَافتهم إلى خليط الزيوت.

قلبي المكونات كلها جيداً حتى تصبح متجانسة ثم اتركيها على جنب لمدة لا تقل عن ربع ساعة .

حتى تتفاعل المكونات مع بعضها البعض.

قومي بوضع المزيج على الشعر مع التركيز على الشعر الأبيض .

. ولكن يجب أن يوضع المزيج على شعر نظيف تماماً ومصفف من دون أي تشابكات.

يجب تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد مرور الوقت أزيلي الغطاء من على الرأس وقومي بغسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو.

للتخلص من أي آثار للوصفَة على الشعر.

الملح والكاكاو للتخلص من الشعر الأبيض

وصفه أخري بالملح للقضاء على شيب الشعر المبكر

مكونات وصفه الكاكاو لشيب الشعر

كوب زبادي.

أربع ملاعق زيت زيتون.

2 ملعقة من الملح الأبيض.

ملعقة من القهوة.

¼ كوب كاكاو خام.

¼ كوب جلسرين خام.

طريقة التحضير