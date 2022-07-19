بسكويت العشر دقائق السريع يأشهى طعم وأسرع وقت

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بسكويت العشر دقائق من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، فهو من الحلويات الخفيفة الهشة التي يمكنك تناولها في كل الأوقات، كما يمكن الاعتماد عليه كوجبة إفطار مفيدة مع كوب من اللبن، ويمكنك إضافة مكون الكاكاو ليصبح بسكويت بالشيكولاتة وأيضًا يمكنك إضافة البرتقال فهو لا يستغرق وقت في عمله، ونظرا لهذا تسعى كثيرًا من الأمهات معرفة طريقة سهلة لعمله في المنزل، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة سهلة جدا لعمل هذا البسكويت اللذيذ.
بسكويت العشر دقائق
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق بسهولة؛ حيث أن مكونات هذه الوصفة بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 4 أ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- ثلاث أربع كوب من السكر الأبيض.
- عدد خمس بيضات.
- كوب ونصف من اللبن الحليب.
- مقدار كوب من السمن كبير الحجم.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من الفانيليا.
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البسكويت اللذيذ، والذي يطلق عليه بسكويت العشر دقائق وهذا لأنه لا يستغرق سوى العشر في عمله، وخطواته هى كالتالي:
- يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من البيض والليمون والفانيليا، ثم تقلب المكونات جيدا بمضرب البيض الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانس تماما.
- ثم بعد ذلك نضيف إليهم السمن والسكر ويتم الخلط الجيدا، وذلك حتى يذاب السكر والسمن مع باقي المكونات ويصبح خليط متجانس.
- ومن ثم نضع اللبن مع الخليط السابق ثم يتم الخفق مرة أخرى جيدا.
- يتم إحضار وعاء آخر ونضع به كلا من الدقيق ونضع معه الملح والبيكنج بودر ثم يقلب جيدا، وبعد ذلك يتم إضافة البيض إلى الخليط مع الاستمرار في الخلط.
- نعجن جيدا المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وناعمة.
- نشعل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
- بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نقوم بتشكيل البسكويت على حسب رغبتك.
- يرص البسكويت في الصينية ويتم إدخالها الفرن لمدة عشر دقائق، وذلك حتى يتم الحصول على اللون الذهبي.
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