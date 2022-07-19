نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا الخل لوجه كالبدر: الكنز المعجزة في التبييض وتنظيف البشرة وتحدي2022 في المقال التالي
نقدم لكم النشا الخل لوجه كالبدر, حيث يعد من اهم الخطوات للحصول على بشرة مشرقة ونضارة وناصعة البياض هو أن نبدأ بالتقشير الجلد الميت، ثم نضع ماسك التفتيح ، ويأتي دور الترطيب كل هذا للحصول علي خطوات تفتيح مضبوطة لتفتيح أسرع، لكن الأن ومعنا سوف نلخص عليكم هذه الخطوات في ماسك واحد يعني تقشير والتفتيح والترطيب في ماسك واحد يعني بالفعل ثلاثة في واحد، حلم كل فتاة أو أي شخص يريد تفتيح متميز بعيدا عن صرف مبالغ طائلة علي منتجات ذات سعر هائل لا تأتي بنتائج المطلوبة بل بعكس تأتي ضرر كبير بالبشرة، إليكم في هذا المقال في موقع ثقفني نقدم لكم النشا الخل لوجه كالبدر الحل السحري في التفتيح الفوري2022.
مكونات عمل النشا الخل لوجه كالبدر لتبييض البشرة والحصول علي بشرة كالأطفال
سوف نتعرف الآن علي المكونات رائعة موجودة في كل مكان وكل منزل للحصول علي افضل نتائج بفضل الله وهي كما يلي:-
- ٢ملعقة من الخل.
- ملعقتين من النشا.
- ٤ملاعق من زيت الورد.
- عصير لليمون.
طريقة التحضير
إليكم تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في المنزل للحصول علي بشرة خرافية بشكل مبهر للغاية وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا ومعه ٢ملعقة من الخل ونقلب الخليط جيدا حتي يتجانس.
- ثم نضع ٤ملاعق من زيت الورد مع عصير الليمون ونقلب جيدا حتى يتجانس وتذوب المكونات.
- ونستمر في الخلط حتي يصبح خليط كريمي جاهز للاستخدام بأفضل شكل.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف مع بعض علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية للغاية وتحدي للحصول علي نتائج سحرية للبشرة وهي كما يلي:-
- نغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي يتفاعل مع البشرة أو الأيدين حتي تصبح خالية من اي غبار أو كريمات.
- نضع الماسك علي الوجه بحركات دائرية ونعمل التقشير وتدليك للبشرة والأيدين .
- بعد ذلك نأخذ نصف الليمون وندلك المنطقة التي تريدين تفتيحه والأصابع.
- بعد ذلك نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ثم بالماء البارد لقفل المسام.
- سوف تلاحظ الفرق والتفتيح والنعومة والترطيب هائل.
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