طريقة عمل ماسكات طبيعية لترطيب البشرة وتفتيحها وإعطاء نتائج رائعة

وجه المرأة هو أهم شيء بها، وهو الذي يعكس جمال المرأة من خلال مظهره الجيد، والمشرق، وتريد كل فتاة أن تحصل على بشرة صافية، وذات لون أبيض، وتريد إزالة آثار الشمس منها، وخصوصًا في فصل الصيف، ويوجد طرق كثيرة مختلفة يتم طرحها لتفتيح البشرة، ولكن معظم هذه الطرق تكون غير مضمونة، فيمكن أن تعمل على ضر البشرة، أو لا تقوم بإعطاء النتائج المطلوبة، ويوجد بعض الكريمات التي يتم استخدامها وتنتج عنها الكثير من المشاكل في البشرة من احمرار والتهابات وقد تؤدي أيضا إلى ظهور البثور السوداء في البشرة.

ماسك زيت الزيتون والقهوة الرائع في تفتيح وترطيب البشرة

من أفضل المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في وصفات تفتيح البشرة، وأيضا تعمل على ترطيبها زيت الزيتون، والقهوة وفوائده واستخدامه كالتالي:

نقوم بوضع ملعقتين صغيرتين من القهوة، وعليهما نقطتين من زيت الزيتون الأصلي، وعليه نقاط قليلة من الحليب.

نقوم بفرد الماسك على الوجه ونقوم بتحريكه في حركات دائرية، ثم نقوم بتركه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة نقوم بغسل الوجه باستخدام الماء.

القهوة تعمل على صنفرة الوجه وإزالة الجلد الميت من على البشرة، وبالتالي تعمل على تفتيح الجلد.

زيت الزيتون يعطي نتائج رائعة في ترطيب البشرة، ويقوم بإعطاء البشرية نعومة ونضارة كما يعمل على تقليل ظهور علامات التجاعيد.

يتم ملاحظة تفتيح الوجه بعد استخدام القهوة بعد أول مرة تم استخدامه بها.

استخدام الشوفان وزيت جوز الهند في تفتيح البشرة وترطيبها

نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة من بودرة الشوفان (الشوفان المطحون) وعليه ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نقوم بوضع بيضة صغيرة الحجم على الخليط، ونقوم بتقليبه على الشوفان وزيت جوز الهند.

قومي بفرد الخلطة على الوجه، وبعد ذلك قومي بتركها لمدة خمسة عشر دقيقة بعد ذلك قومي بغسل وجهك جيدًا.

الشوفان من أفضل المكونات في تفتيح البشرة، يمكنك شراء حبوب الشوفان وطحنها واستخدام هذا الدقيق.

زيت جوز الهند من أفضل الزيوت التي تعمل على ترطيب البشرة، ويمكن استخدامه في ترطيب الشعر أيضا.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وترطيبها

لذا من الأفضل القيام باستخدام المكونات الطبيعية التي لا تحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد ضارة كما في الماسكات الجاهزة، أو يمكن أن تكون هذه المنتجات بأسعار مرتفعة لا تستطيع بعض الفتيات شرائها، ولكن ترغب في حل مشاكل بشرتها، فبالتالي يمكنها استخدام إحدى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة.