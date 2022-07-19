معجزة ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه في دقائق والتخلص من التجاعيد والبقع والكلف

القهوة هي في الغالب مشروب لذيذ، ومفيد يحبه الكثير من الناس، ولكنها لن تتوقف فوائدها على ذلك فقط فقد يتم استخدامها لعمل أفضل الماسكات الطبيعية للوجه ويتم خلطها بأفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على تحقيق أفضل النتائج في النهاية، فهي تساعد في تبييض الوجه، وإزالة الخلايا الميتة وتنظيف البشرة بعمق ويمنح النعومة والنضارة بشكل رائع للبشرة، تابعونا الآن لمعرفة طريقة عمل ماسك القهوة والحليب بشكل تفصيلي.

ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه

هذا الماسك من افضل الوصفات التي تستخدم للوجه، ويتم استخدام هذه الوصفة فيما يللي:

المكونات:

ملعقتين من القهوه.

ثلاث ملاعق من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام:

يتم خلط القهوه مع الحليب بشكل جيد.

يتم غسيل الوجه جيدًا حتى التخلص من اي أتربة أو شوائب.

وزعي الخليط على الوجه جيدًا ويتم فرك البشرة بهذا الخليط بحركات دائرية ويترك على الوجه لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل الوجه بالماء الفاتر، واستخدام الغسول الطبيعي.

حتى يتم الاستفادة من الماسك بأفضل شكل لابد من استخدام هذا الماسك بشكل مستمر مرتين في الاسبوع.

ماسك القهوة والكاكاو لتفتيح البشرة

تستخدم هذه الوصفة في إزالة الجلد الميت وتستخدم كمقشر طبيعي للوجه وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوه.

ملعقتين من اللبن الحليب.

ملعقة كبيرة كاكاو.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس وتصبح عجينة.

يتم غسل الوجه قبل وضع الماسك عليها وذلك حتى تكون نظيفة وتستجيب الماسك بشكل أفضل.

وزعي الخليط على البشرة، ويتم فرك البشرة بشكل كامل بهذا الخليط.

يترك الخليط لمدة لا تقل عن ربع ساعة وحتى تجف تمامًا على البشرة.

ثم يتم غسل البشرة جيدًا بالماء الفاتر والغسول.

يتم تكرار استخدام الماسك لتحقيق أفضل النتائج في فترة محدودة.

فوائد استخدام القهوه للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي تمنحها القهوه للبشرة وهي كلاتي: