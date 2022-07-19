طريقة عمل الحليب المكثف في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة يمكنكم التعرف عليها من خلال ما يلي، حيث يعد الحليب المكثف من أهم المكونات التي تدخل في تحضير عدد كبير من أصناف الحلويات وأنواع متعددة من الكيك والأيس كريم، فهو يمنح الحلوى مذاق وطعم وقوام مميز لأنه خالي من الماء ويضاف إليه السكر من أجل زيادة كثافته، وبدلاً من شراء عبوات الحليب المكثف الباهظة من الأسواق، أتينا لكم اليوم بأسهل طريقة لتحضير الحليب المكثف في المنزل، دعونا نتعرف عليها.

طريقة عمل الحليب المكثف

المكونات

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب كبير من حبيبات السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبدة الغير مملحة.

خطوات التحضير

إعداد وعاء متوسط الحجم ويسكب فيه الحليب السائل والسكر.

يقلب السكر مع الحليب جيداً ثم يرفع الوعاء على النار ويترك حتى تمام الغليان.

تهدئة النار عندما يبدأ الحليب في الغليان ثم يتم إضافة الزبدة مع التحريك المستمر.

رفع الحليب عن النار عندما يتم ملاحظة تقليل كميته بحيث يصبح كوب واحد بدلاً من ثلاثة أكواب.

وضع كوب الحليب في الخلاط الكهربائي حتى يصبح ناعماً ولكي تختفي كافة التكتلات الموجودة.

الاحتفاظ بالحليب المكثف في الثلاجة لمدة أسبوع إلى أسبوعين، بينما في الفريزر مدة شهر حد أقصى.

طريقة عمل الحليب المكثف بالحليب البودرة

العديد من النساء يبحثن عن طريقة عمل الحليب المكثف مثل الجاهز، لعدم شراؤه من الخارج وتوفير المال، فاليوم جئنا لحضراتكم بذكر طريقة الحليب المكثف وذلك من خلال تلك الخطوات.

المكونات

نصف كوب من الماء النقي المغلي.

كوب من بودرة الحليب.

مقدار كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

خطوات التحضير