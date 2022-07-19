قنبلة التفتيح الفوري من كريم النشا والليمون للتبيض وشد تجاعيد الوجه

النشا والليمون لتفتيح البشرة، يرغب العديد من السيدات والفتيات في الحصول على بشرة بيضاء خالية من التصبغات التي تسبب لهم الإزعاج، لذلك يلجأ العديد منهن إلى استخدام المواد الكيميائية التي تمنحهم نتيجة مرغوب فيها في أسرع وقت ولكنها سرعان ما تؤثر على البشرة بشكل سلبي، لذلك يفضلن العديد منهن إلى استخدام المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة بعد كثرة استخدامها دون أن تؤثر على البشرة، علاوة على ذلك يعد النشا من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد في تفتيح وشد البشرة ويساعد الليمون على التخلص من تصبغات البشرة وتوحيد لون البشرة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

النشا والليمون لتفتيح البشرة

يمكنك وبكل سهولة إعداد وصفة طبيعية من النشا والليمون لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات الموجودة بالوجه، فالليمون يمنح البشرة إشراقه ونضارة، وذلك من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقة من النشا، وإضافة ملعقة من الكركم، وكذلك القليل من الليمون وقليل من ماء الورد.

ثم يتم خلط المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على الوجه بشكل كامل وتركه على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

يتم غسل الوجه جيدا وتكرر الوصفة عدة مرات للوصول إلى أفضل النتائج.

فوائد النشا والليمون للبشرة

للنشا والليمون فوائد عديدة للبشرة، فهما يعملان بشكل كبير على إزالة اسمرار الجلد والتخلص من البقع الداكنة والرؤوس السوداء، فهما مرطبان قويان على الجلد، لا تقتصر النشا والليمون على المطبخ فقط بل يدخلان ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالبشرة والشعر، حيث تتمثل الفوائد في الآتي

يعملان على تفتيح البشرة بشكل كبير.

تعمل النشا على شد الوجه والقيام بتأخير ظهور التجاعيد في البشرة والتخلص منها نهائياً.

تقوم بالتخلص من آثار حب الشباب وتوحيد لون البشرة.

تخفف من حروق البشرة وتقلل من حدة الألم المصاحب لالتهابات البشرة.

يساعد على القضاء على النمش والتقليل من ظهورها.

في الختام قد تعرفنا على كريم النشا والليمون لتفتيح البشرة وطريقة تحضير الماسك لتفتيح الوجه ، كما تعرفنا على فوائد النشا والليمون للبشرة للوصول إلى أفضل نتيجة.