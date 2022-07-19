هتبقي أستاذة.. طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالمقادير خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة إليك طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالمقادير حيث تعتبر الكيكة من الحلويات الأساسية في كل منزل ولا يستغنى عنها أفراد المنزل، سواء على الإفطار أو في التحلية بعد الوجبات أو غيره، والكيكة العادية تتميز بمذاق خفيف وهش ولكن لا بد من صنعها بالطريقة الدقيقة والمضبوطة، وهذا ما سوف نقدمه لك اليوم لكي تقوم بعمل الكيكة بأفضل جودة ومذاق.

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالمقادير

لكي تكون الكيكة في النهاية هشة ومرتفعة، لابد من الاهتمام ببعض الخطوات التي تحافظ عليها حتى النهاية وتحمي الكيكة من أن يحدث لها أي خطأ، لذلك تابع معنا للنهاية.

مقادير الكيكة العادية

من المهم تطبيق هذه الطريقة بنفس المقادير التي سوف نذكرها لك حتى تكون في النهاية رائعة المذاق:

المكونات

دقيق بمقدار 2 كوب.

حليب بمقدار 1 كوب.

سكر بمقدار 1 كوب.

زيت بمقدار نصف كوب.

عدد 4 بيضات.

فانيليا بمقدار 3 ملاعق.

بيكنج باودر بمقدار 3 ملاعق.

طريقة عمل كيكة هشة ومرتفعة بالمقادير

نقوم بوضع كلاً من البيض والسكر والفانيليا في العجان ونخلطهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضيف إليهم بعد ذلك كلاً من الزيت والحليب ثم نستمر في الخفق.

ثم نقوم بإحضار وعاء آخر ثم نضع فيه الدقيق ونضيف إليه البيكنج باودر ونقلبهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك نضيف البيض والدقيق إلى خليط البيض في العجان ثم نخفقهم مرة أخرى.

ثم تدهن صينية الكيكة بالزبدة ثم نضع فيها الخليط وندخلها الفرن.

طريقة عمل الكيكة الهشة

هذه الكيكة يكون قوامها خفيف وهش وسوف تعجبك للغاية:

المكونات

عدد 3 بيضات.

سكر بودرة بمقدار 1 كوب.

زيت بمقدار نصف كوب.

حليب بمقدار كوب.

ملعقة من البيكينج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

دقيق منخول بمقدار 2 كوب.

قوالب.

طريقة التحضير

نقوم بإضافة الفانيليا والسكر والبيض في الخلاط.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب والزيت ثم الدقيق والبيكينج باودر إليهم ونقوم بتشغيل الخلاط.

ثم نأتي بالقوالب وندهنها بالزبدة ثم نضع بهم الخليط بكميات متساوية.

بعد ذلك نقوم بوضع القوالب في الفرن على درجة حرارة 180 وتوضع حوالي 45 دقيقة.

ملحوظة: من المهم تشغيل الفرن قبل وضع الكيكة بحوالي نصف ساعة، وذلك مع أي نوع كيكة.

وبذلك نكون انتهينا اليوم من طريقة عمل الكيكة العادية الهشة بالمقادير خطوة بخطوة كما طلبتم منا، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم واستطعنا إفادتكم بقدر المستطاع للوصول إلى نتائج رائعة من الكيكة الهشة الشهية.