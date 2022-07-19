طريقة عمل الفخده الضاني بتتبيلة المطاعم الشهية ونورى سفرتك وكونى انتي الشيف

في هذا المقال نقدم لك طريقة عمل الفخده الضاني والتي يبحث عنها الكثيرون خاصةً بعد انتهاء العيد والفشل في تسويتها بالشكل الصحيح، فهي ليست صعبة بل تحتاج إلى فن الصبر أثناء الطهي وبعض التوابل التي تضيف مذاق مختلف، فنحن سنريكم التكات السحرية التي تعطيكم نتائج مذهلة في طعم الفخدة والتي لن تجدوها في أي مكان آخر سوى لدينا فقط.

طريقة عمل الفخده الضاني

إذا كنت من عشاق اللحوم الضاني ومن عشان الفخدة الضاني بالأخص فيمكنك متابعة الطرق التي سوف نعرضها لك لتأكل أشهى فخدة ضاني في حياتك:

المكونات

فخدة ضاني.

رز بسمتي بمقدار 3 أكواب.

1 حبة طماطم.

1 حبة بصل.

ثوم بمقدار 3 فصوص.

كمية من الملح.

كمية من الفلفل الأسود.

حبهان مطحون بمقدار 1 ملعقة.

جنزبيل.

1 ملعقة من الكبابة.

1 ملعقة من الكزبرة المطحونة.

زعتر.

رشة سكر.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نأخذ كل التوابل التي ذكرناها ونقوم بوضعها في الخلاط وتضرب مرة واحدة.

بعد ذلك يتم غسل الفخدة جيداً مع إزالة الجلد الخارجي.

ثم عمل فتحات بها باستخدام السكين.

بعد ذلك نقوم بوضع التوابل على الفخدة بالكامل وفي الفتحات.

ثم نغطيها ونضعها في الثلاجة من الليل حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك في الصباح وعند البدء في التسوية نقوم بعمل الفرن على درجة حرارة 200.

ثم نحضر الصينية التي سوف نستخدمها لنضع ملعقة زبدة ثم 3 ملاعق زيت ونسخنهم قليلاً.

بعد ذلك نقوم بالاحتفاظ بسائل التتبيلة في مكان آخر لأننا سوف نحتاجه مجدداً.

ثم نقوم بوضع الفخدة في الصينية ونغطيها بالزبدة والزيت من جميع الجهات.

بعد ذلك نأخذ سائل التوابل مرة أخرى ونوزعه على الفخدة.

ثم نضيف لتر من الماء في الصينية.

بعد ذلك نقوم بتغطية الصينية بالكامل بورق الفويل ثم ندخلها إلى الفرن.

ثم يتم متابعة الفخدة بين كل وقت وحين للتأكد من تسويتها بشكل كامل أو تزويدها بالمياه إذا احتاجت.

بعد ذلك في أثناء تسوية الفخدة نكون قد أحضرنا الأرز البسمتي وبالتالي يتم انتهاء تسويتهم في آن واحد.

كانت هذه أفضل وأشهى الطرق من أجل طريقة عمل الفخده الضاني التي زاد الطلب عليها بشكل كبير، وهذه الطريقة من السهل أن تتعلمها وتقوم بتطبيقها في مطبخك، وفي النهاية ستجد أن المذاق غاية في الروعة والجمال.