لا سلق ولا تحمير.. طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل أفضل من المطاعم تماماً

طاجن الفراخ بالبصل من ألذ الوجبات الرئيسية التي يمكن أن تقدم على السفرة، فهناك عدة طرق ووصفات تحضير الفراخ سواء كانت مشوية في الفرن أو على الفحم أو طاجن الفراخ بالبطاطس أو عمل أكلات كثيرة ومتعددة من صدور أو أوراك الفراخ اللذيذة والشهية، ولكننا اليوم سوف نقدم لكم طريقة رائعة ومميزة سوف يحبها عشاق تناول أصناف الفراخ المختلفة وهي طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والزيت.

طاجن الفراخ بالبصل

كلنا نعشق الدجاج سواء محمر أو مسلوق أو مشوي، فكلاهما يعطيان مذاق مميز وشهي، حيث أن الدجاج ملئ بالبروتين الذي يحتاجه الجسم، فتبحث ربات البيوت عن طريقة إعداده بطريقة مختلفة لتغير الطرق التقليدية في طبخه، فتلجأ لتحضير الفراخ بالبصل ووضعه بطاجن بالفرن، تلك الطريقة المختلفة تعطي مذاق لذيذ للفراخ على عكس الطريقة التقليدية المعتادة، والجدير بالذكر أن الفراخ تدخل في تحضير العديد من الوصفات سواء البشاميل، أو البيتزا، أو الطواجن بأنواعها، أو المكرونه وغيرها.

المكونات

دجاجة كاملة مقطعة إلى ست قطع.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف لتر من الماء النقي.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

أربعة حبات كبيرة من البصل.

مكعبين من مرقة الدجاج.

خطوات التحضير

غسل الدجاج بالماء والملح والخل لمدة خمس دقائق ثم تشطف بالماء جيداً.

تقطيع البصل إلى شرائح دائرية متساوية الشكل.

تنبل الفراخ بنصف كمية البصل مع الملح والفلفل الأسود لمدة ساعة كاملة.

تحضير طاجن متوسط الحجم ويوضع فيها الفراخ بالتتبيلة ويرص فوقها باقي شرائح البصل.

إضافة الزيت ومكعبين المرقة والماء فوق الفراخ، ثم يغلف الطاجن بورق فويل حراري.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية ويدخل طاجن الفراخ بالبصل ويترك لمدة ساعة كاملة.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل والبطاطس

المكونات

ثمرتين من البطاطس المقطعة حلقات.

ثمرة من كلا لون من الفلفل الملون.

ثلاثة حبات من البصل المقطع شرائح.

ثمرة من الفلفل الأخضر.

ملعقتين صغيرتين من السمنة.

دجاجة مقطعة إلى أربعة قطع.

ملح وفلفل أسود وورق لورا وحبهان.

نصف لتر من الماء.

أربعة أكواب من عصير الطماطم.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب من مرقة الدجاج.

خطوات التحضير