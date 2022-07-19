نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الشاي السريعة بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة ولفطور صحي ولذيذ لكي ولعائلتك في المقال التالي

تعتبر كيكة الشاي من ألذ الحلويات حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي والرائع فكل الأمهات يقومون بعمل هذه الكيكة لتناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب، حيث أن كل الناس يعشقونها في أي وقت وطريقة عمل كيكة الشاي سهلة وهي تعد من أنواع الكيك الإقتصادي والتي لا تحتاج مكونات كثيرة ومكلفة مثل باقى الأنواع، وغير ذلك فهي تكون خفيفة وسهلة الهضم ولا تحتوي على سكريات أو دهون كثيرة . طريقة عمل كيكة الشاي السريعة مكونات كيكة الشاي: ثلاثة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

رشة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير ونصف من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

أربع بيضات.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

نصف كوب كبير من الزبادي. طريقة عمل كيكة الشاي: طريقة عمل كيكة الزبادي نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به أربع بيضات وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ثم نضيف كوب إلا ربع من الزيت النباتي. وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من الحليب السائل ونصف كوب كبير من الزبادي ونضيف كوب واحد كبير ونصف من السكر البودر. وقومي بتشغيل الخلاط لمدة خمس دقائق تقريبا لخفق كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة ثم نحضر إناء ثلاثة أكواب كبيرة ونصف من الدقيق الأبيض المنخول ورشة من الملح. وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم خلطهم مع بعض. ثم نضع الخليط السائل في طبق عميق ونضيف إليه خليط الدقيق ولكن بشكل تدريجي ونستمر في العجن بإستخدام الإيد أو مضرب السلك اليدوي. ويتم عجنهم مع بعض للحصول على خليط كيك ناعم ونحضر صينية ونضع بها ورق زبدة وندهنه بالزيت ثم نضع خليط الكيك. ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ولابد من تشغيلها قبل تجهيز الكيكة ثم نضع صينية الكيك في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الشاي السريعة بمكونات اقتصادية وطريقة سهلة وسريعة ولفطور صحي ولذيذ لكي ولعائلتك - ثقفني

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