نصايح حطيها في اعتبارك لما تيجي تختاري روج نيود

الروج النيود من الالوان التريندي واللي تقريبا مافيش بنت تقدر تستغنى عنه ، الشفايف النيود هي الطريقة المثالية اللي تكملي بيها لوك مكياج العيون التقيل ، او لو عايزة تعتمدي على لوك طبيعي لشفايفك ، وايا كان السبب اللي هيخليكي تدوري على الروج النيود ، في حاجة مهمة تحطيها في اعتبارك ، زي بالظبط الروج الاحمر في درجة مناسبة لكل واحدة ، كمان اللون النيود في اللون المناسب لكل بشرة ، تابعي معانا في السطور الجاية ، واعرفي ازاي تختاري الروج النيود المناسب ليكي.
ازاي تختاري الروج النيود المناسب ليكي:
1- حددي لون بشرتك:
الخطوة الاولى عشان تلاقي الدرجة المناسبة ليكي هي انك تعرفي لون بشرتك ، ده هيساعدك تعرفي الدرجة المناسبة ليكي ، لان لون اللون فاتح اوي هيخلي شفايفك تختفي تماما وتبقى مش ظاهرة ، ولو اللون غامق اوي هيحمي فكرة الروج النيود.
2- حطي في اعتبارك الاندرتون:
الهدف الاساسي من احمر الشفايف انك يخليكي تظهري بلوك فريش ومتوهج وطبيعي ، بالنسبة للبشرة الدافية هيكون مناسب ليها الروج النيود مع لمسة لون بني او بينك دافي عشان يديكي لوك طبيعي ، اما لو بشرتك باردة اختاري درجات روج نيود بينك بارد.
3- حطي في اعتبارك لون شفايفك الطبيعية:
بصرف النظر عن لون بشرتك ودرجة لونها ، لون شفايفك الطبيعي بيلعب دور مهم في تحديد الروج النيود المناسب ليكي ، لو شفايفك غامقة وفيها تصبغات ، اختاري دايما الروج النيود بنفس لون شفايفك بالظبط او اغمق بدرجة واحدة من لون شفايفك الطبيعي.
4- اتأكدي من اللون قبل ما تشتريه:
لما الموضوع يكون متعلق بشرا احمر شفايف نيود ، الافضل انك تشتريه من محل بدل من طلبه اون لاين ، لان في بعض الاحيان درجة اللون في الانبوبة بتكون مختلفة عن شكله على الشفايف ، عشان كده الافضل انك تشوفيه على الطبيعة وتجربيه عشان تتأكدي انه نفس الدرجة اللي انتي اختارتيها فعلا.
انسب الوان الروج النيود لكل بشرة:
البشرة الفاتحة:
اختاري روج نيود باندرتون احمر وبينك او درجة لون طبيعية قريبة للون شفايفك الطبيعي.
البشرة السمرا والزيتوني:
اختاري لون بينك مرجاني نيود ، او درجات الكراميل اغمق من بشرتك.
البشرة المتوسطة:
اللون الوردي الترابي والارجواني من انسب درجات النيود للبشرة المتوسطة ، والبينك النيود.
البشرة الغامقة المتوسطة:
تقدري تختاري لون نيود دافي اغمق 2 – 3 درجات من بشرتك الطبيعية, وممكن كمان الوردي, درجات الكراميل, او اللي فيه لمسة لون برتقاني, البيج الفاتح, درجة الكابتشينو الناعم.
البشرة الغامقة:
اتجنبي الدرجات الباردة واختاري درجات اللون البني الدهبي والجلوس.
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