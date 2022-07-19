طريقة تحضير برياني الدجاج على أصوله مثل المطاعم بالطريقة الاصلية بأقل تكلفة والطعم رائع

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عمر شويل - جدة برياني الدجاج من الأكلات الهندية الشهيرة التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ جداً، كما أنه من الوجبات المغذية جدًا واقتصادية مكونات تحضيرها متواجدة في جميع المنازل، وطريقة تحضيرها مشابة للكبسة السعودي كما أنها من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المناسبات و العزومات، طعم الدجاج بها طري ولذيذ ويذوب في الفم فور تناولها وكذلك الأرز يتميز بطعمه الجميل جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضير برياني الدجاج بكل أسرار المطاعم.

مقادير تحضير برياني الدجاج

تسعى جميع الأمهات والسيدات على التنوع في أصناف تحضير الطعام والوجبات والوصفات التي تقديمها لأفراد أسرتها لكى تغيير من الأطعمة ويقبل الأبناء على تناول الطعام في المنزل والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة، وسنقدم لكم أشهر الأطباق التي أصبحت تقديم في أكبر المطاعم وهو برياني الدجاج ويوجد له طريقتين الطريقة السعودية والهندية وهما متقاربان جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضيره الهندية

المكونات هي:

في البداية سنبدأ بمقادير تتبيلة الدجاج:

دجاجة (وزن كيلو ونصف مقطعة).

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود (مطحون)

ملعقة صغيرة كزبرة (مطحونة)

4 حبات هيل.

ملعقة صغيرة زنجبيل (طازج ومبشور).

عود قرفة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفروم.

كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نعناع أخضر طازج ومفروم.

مقادير أرز البرياني

4 أكواب أرز بسمتي.

6 أكواب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة الكمون حب.

5 حبات فلفل أسود.

2 ملعقة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

حبة من البصل شرائح رفيعة.

2 فلفل أخضر حار.

ربع كوب مكسرات محمصة للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير برياني الدجاج

برياني الدجاج من الاطباق الهندية الشهيرة وهناك طريقة أخرى له وهي الطريقة السعودية وكلتا الطرقتين متشابهين جدا، من الأطباق الرئيسية على الغذاء هو طبق الأرز وأصبح الطرق العتادة له غير محببه ونريد دائما التغيير و التنوع في تحضير الطعام، ولذلك نحرص دائما من خلال موقعنا المتميز ثقفني أن نقدم لكم أشهي وأحلى الوصفات، وطريقة عمل برياني الدجاج هي:

في البداية نحضر تتبيلة الدجاج نأتي بوعاء كبير ونضع قطع الدجاج.

ثم نضيف عليها الكركم والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء و الزنجبيل و الهيل و النعناع.

نقلب الدجاج مع التتبيلة جدا من الداخل والخارج.

ثم نضيف الزبادى على الدجاج ونقلبهم مع بعضهم، ثم نغطي الوعاء وتترك ساعة في الثلاجة.

بعد ذلك نأتي بإناء كبير ونقوم بوضع 6 أكواب الماء في الإناء على نار متوسطة.

نضيف في الماء الكمون وحبوب الفلفل الأسود والزيت والكركم والملح.

نقلب المكونات مع بعضهم ثم نترك الإناء على النار حتى يغلي.

ضيفي الأرز البسمتي المصفي ونقلبه مع الماء ثم نتركه حتى يتشرب الماء.

بعد ذلك نغطي الإناء ونتركه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة أو حتى تنضج حبات الأرز.

ثم نأتي بإناء آخر ونقوم بوضع السمن بداخله على نار متوسطة.

بعد ذلك نضع البصل والفلفل الأخضر الحار ونقلبهم حتى يذبل البصل ويأخذ البصل ذهبيّ اللون.

ثم نضيف قطع الدجاج المتبلة ونخلطهم مع بعضهم جيدًا ونضيف التتبيلة أيضا على الخليط.

نهدأ النار على الدجاج ونغطي عليه ونتركه لمدة 25 دقيقة مع تقليب الدجاج من وقت لآخر كي لا يلتصق ويكتسب لوناً ذهبياً من كافة الجهات ويتم تسويتها.

إذا كنت تريد أن يأخذ أرز برياني الدجاج على حبات من اللون الأصفر مثل المطاعم، نضيف ربع ملعقة صغيرة من اللون الأصفر وعليها 2 ملعقة من الماء.

نخلطهم جيدًا مع بعضهم حتى يذوب اللون مع الماء تماماً، نقوم بتوزيع اللون على وجه الأرز ونتركه، لا تقومي بتقليبه لكي لا يأخذ الأرز كله اللون نريد أن يكون حبه وحبه، ثم قلبية.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاج على الأرز ونزينه بالمكسرات المحمصة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.

صوص الدقوس

من الصوصات اللذيذة التي يمكنك تقديمها بجانب برياني الدجاج هو صوص الدقوس، المكونات هي:

4 حبات من الطماطم المقشرة.

حبه من البصل المقطع.

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة من الشطة.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

حبه من الفلفل الأخضر الحار.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

طريقة تحضير صوص الدقوس

كما ذكرنا لكم خلال السطور السابقة أن طريقة تحضيرها برياني الدجاج مقاربة جدا مع الكبسة السعودية فهي عباره عن أرز مبهر بتوابل مخصوصة تعطي له طعم مميز جدًا، وتتبل الدجاجة بمجموعة من التوابل وتوزع عليها التتلبية لتعطيها طعم رائع، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير صوص الدقوس لكي يتم تقديمه بجانبها ستعطي لها طعم مميز، الطريقة هي: