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شعرك هيبقى حرير.. خلطة لفرد الشعر الخشن المجعد تعرفي على كيفية عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعّد، حيث أن طريقة الكيراتين الطبيعي لا يتم فيها استخدام أي ماكينات لفرد الشعر وإنما من خلال عمل وصفات طبيعية تساهم في تنعيم الشعر ومعالجة مشاكله المختلفة من تقصف وتساقط وتكسّر، وماكينات فرد الشعر هي من أكثر الأمور خطورة على الشعر لأن الحرارة الناتجة منها قد تتسبب في حرق الشعر وجعله أسوأ مما هو عليه ولكن الطرق الطبيعية تعالج مشاكل الشعر من جذورها. طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر وصفة زيت جوز الهند لفرد الشعر مكونات الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون.

عدة قطرات من زيت اللافندر العطري. طريقة وخطوات تحضير الوصفة:- أحضري وعاء بلاستيكي صغير وقومي بإضافة كل المكونات مع بعضها حتى تصبح مختلطة تمامًا ويصعب فصلها مرة أخرى.

بعد ذلك قومي بشطف شعرك جيدًا ثم قومي بدهن شعرك من أول جذور الرأس حتى أطرافه وصففيه ثم قومي بتغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعة على الأقل.

ثم قومي بشطف شعرك جيدًا بماء بارد وشامبو خالي من أي كيميائيات وكبريت ثم قومي بترطيبه بعد أن يجف واحرصي على تكرارها مرتين أسبوعيًا. وصفة النشا والعسل لفرد الشعر المكونات المطلوبة:- سبع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان صغيرتان من زيت الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- قبل أي شيء يجب أن تنظفي شعرك أولًا من أي إضافات عليه وأتربة بواسطة شامبو مناسب لنوع شعرك والماء الساخن حتى تتفتح مسام رأسك.

بعد ذلك قومي بخلط كل المكونات مع بعضها داخل طبق صغير وقومي بوضعه داخل الميكروويف حتى تذوب كل المكونات ثم قومي برفعه واتركيه يبرد قليلًا.

ابدئي في تطبيق الخليط على شعرك ثم قومي بتركه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعتين واحرصي على تغطيته بغطاء أو باروكة حرارية حتى تحافظي على دفء الوصفة.

اشطفي شعرك جيدًا ثم قومي بتصفيفه وترطيبه ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع. عمر شويل - جدة شعرك هيبقى حرير.. خلطة لفرد الشعر الخشن المجعد في 5 دقائق من اول استعمال نتيجة مبهره - ثقفني

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