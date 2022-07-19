سر النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

سر النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر الزائد، إزالة الشعر أمر صعب يواجه كل فتاة أثناء استخدامها الأدوات التقليدية، حيث يمكن أن تسبب التهابات شديدة للبشرة مع ظهور أماكن داكنة، وسرعة نمو الشعر عند استخدام الشفرات أو كريمات إزالة الشعر، لذلك هناك بعض الفتيات الذين يذهبن لعمل إزالة الشعر من خلال أجهزة الليزر، ولكن هذا الأمر مكلف ولا يمكن لجميع الفتيات الإعتماد عليه، ويبحث الكثير عن طريقة التخلص من شعر الجسم باستخدام معجون الأسنان السحري بعد نجاح تجربته، حيث تأكد معظم الفتيات أنها وصفة مذهلة وسريعة المفعول، لذلك يبحث عن طريقة استخدامها الجميع، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة الشعر بمعجون الأسنان.

وصفة النشا ومعجون الأسنان لإزالة الشعر الزائد

ترك شعر الجسم دون إزالته يزيد من تعرق الجسم وانبعاث الروائح الكريهة منه عند عدم تنظيفه بشكل مستمر، كما يجعل بشرة الجسم داكنة اللون، لذا تحرص الفتيات والأمهات علي إزالته بمجرد ظهوره، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال استخدام معجون الأسنان في التخلص من الشعر، ولتحضير الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من الدقيق.

1 ملعقة من معجون الأسنان.

ملعقتين من الحليب.

نشا

طريقة تحضير وصفة إزالة الشعر

يستخدم الجميع معجون الأسنان في تنظيف الأسنان من الطبقات الجيرية الصفراء، كما يستخدم في التخلص من شعر الجسم المزعج الذي يقف عائق كبير أمام جميع الفتيات والسيدات، حيث يساهم معجون الأسنان في تقليل نمو شعر الجسم، كما يساهم الدقيق في تفتيح لون بشرة الجسم، ويمكن عمل واستخدام الوصفة بكل سهولة من خلال إتباع الآتي.

نحضر طبق ونضع فيه الدقيق والحليب ومعجون الأسنان ونقلب جميع المكونات.

يتم فرد الخليط على الشعر.

يترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

بعدها يتم شد الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

تغسل البشرة ويتم ترطيبها.

فوائد معجون الأسنان للبشرة