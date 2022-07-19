اقوي كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام 

كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها، من أكثر ما يزعج الفتيات والسيدات هو ظهور الحبوب بوجههن بشكل مفاجئ، وبدون معرفة الأسباب وراء ذلك، بما يشعرهن بقلة الثقة في أنفسهن وإحراجهن أمام الآخرين، لذلك نستعرض في تلك المقالة وفي سياق متصل نقدم لك عزيزتي بعض الوصفات التي تساعدك على التخلص من حبوب الوجه بطريقة فعالة في أقل وقت ممكن.

اقوي كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها

المكونات

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بخلط مقدار البيكنج صودا مع الماء في إناء مناسب الحجم، إلى أن يتم الحصول على عجينة متجانسة القوام.

وزعي الماسك على الأماكن التي تعاني من الحبوب، ثم انتظري لمدة 5 دقائق.

اغسلي بشرتك بالماء الفاتر، ثم قومي بترطيب بشرتك باستخدام نوع سيروم أو كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

وصفة لإزالة الحبوب من الوجه في يوم واحد

ملعقة صغيرة من الزبادي.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

قومي بوضع الماء في إناء على نار متوسطة، ثم انتظري حتى يصل إلى درجان الغليان.

قومي بخلط الزبادي مع مقدار الماء المغلي، وقلبيهما جيداً، ثم اتركيهما على النار لمدة دقيقتين، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

انتظري حتى يبرد الخليط تماماً، ثم قومي بتوزيعه على أماكن ظهور الحبوب.

اتركي الخليط على بشرتك لبضع ساعات (ويفضل أن تطبقي الماسك في الليا قبل النوم، وتركه حتى الصباح الباكر).

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل يوم، حتى تتخلصي من كل الحبوب الموجودة ببشرتك في أقل فترة زمنية ممكنة.

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بعض الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور الحبوب بالوجه، وكيفية تفاديها، في سبيل الحصول على بشرة صافية وناعمة.