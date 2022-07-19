وصفه هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق لن يتوقف شعرك عن النمو من أول استعمال 

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وصفه هندية لتطويل الشعر، هناك عدة عوامل تسبب ضعف وتساقط الشعر ومنها ظهور القشرة بشدة في الشعر، وكذلك كثرة صبغ الشعر وفرده بمواد كيميائية، كما أن استخدام الشامبوهات الكيميائية بكثرة تسبب تساقط الشعر وتقصفه، لذلك يمكن علاج ضعف الشعر من خلال أولاً التوقف عن استخدام هذه المكونات الغير طبيعية والضارة بشكل كبير على الشعر، ويمكن استخدام طرق طبيعية تساعد على تحسين نمو الشعر والتقليل من تساقطه وإعادة كثافته ولمعانه دون التأثير على الشعر بشكل سلبي، كما إنها تكون موفرة عن الكريمات والشامبوهات الصناعية، لذا سوف نستعرض لكم طرق تطويل الشعر بكل سهولة في المنزل بعيداً عن المواد الضارة.
وصفه هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق
الشعر الطويل الناعم يزيد من جمال الفتاة ويمنحها الثقة أمام الجميع، ولكن ضعف الشعر وعدم نموه بشكل صحي وتقصفه يسبب الإحراج للفتيات، لذا يبحثن عن وصفات طبيعية يمكن من خلالها تطويل الشعر بشكل سريع دون استخدام الكريمات، لذا يمكن تحضير وصفة تطويل الشعر من خلال توفير المكونات التالية.
المكونات
- ملعقة من عصير الليمون.
- بيضة.
- 1 ملعقة من زيت جوز الهند.
- ملعقتين من زيت الخروع.
- 2 ملعقة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير وصفه هندية لتطويل الشعر بسرعة البرق
كثير من الفتيات يرغبن في الحصول على شعر طويل مثل شعر الفتيات الهنود، حيث يشتهرون بالشعر الطويل و الكثيف والناعم، لذا يمكنك الحصول على شعر بنفس الطول من خلال استخدام المكونات السابقة، حيث يساعد عصير الليمون على قتل البكتيريا التي تسبب ظهور القشرة في الرأس، كما أن الزيوت الطبيعية تساهم في تحسين نمو الشعر وزيادة كثافته، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة من خلال إتباع الآتي.
- يتم تنظيف شعر الرأس أولا بالماء.
- لابد من الانتظار حتى يتم تجفيف الشعر بالكامل.
- بعدها يتم خلط عصير الليمون و البيضة وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع.
- تليها خطوة تقسيم شعر الرأس وتوزيع الخليط عليه بداية من فروة الرأس مع تدليك الشعر.
- بعد الإنتهاء من توزيع الخليط يتم وضع غطاء الرأس على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- يغسل شعر الرأس بعد انتهاء الوقت.
- يمكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.
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