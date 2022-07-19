قنبلة التفتيح.. كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لشد وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق

كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد، ترهلات الجلد من أكثر المشاكل التي تقابل الكثير من النساء، ويرجع سبب ظهور التجاعيد والترهلات إلى كثرة وضع الميك آب لأنه يحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، كنا نرى في العصور القادمة أن التجاعيد التي تظهر تحت العينين أو في أي مكان في الوجه على النساء التي تقدموا في السن، ولكن الآن نرى هذه العلامات على الشباب الذين ما زالوا في عمر العشرين، وليس من الطبيعي أن نستخدم المواد الصناعية لعلاج مشكلة كان أساسها سببها وضع مواد كيميائيّة، لمعرفة المزيد من المعلومات والتفاصيل يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة لبان الذكر في شد البشرة والتخلص من التجاعيد

الجيل الجديد لا يعرف لبان الذكر، وله للأسف الشديد لابد أن يعرف الجميع الفوائد الناتجة من لبان الذكر المدهش، وأصبح يدخل في الكثير من الوصفات المستخدمة في علاج مشاكل البشرة، لأنه يحتوي على مادة هامة جدًا وهي مادة الكولاجين، مع العلم أن هذه المادة من أغلى المواد التي تساعد في شد البشرة وإعطائها نضارة لا مثيل لها، والآن سوف نقدم لكم وصفة لبان الذكر في التخلص من مشاكل البشرة:

ملعقة ونصف من زيت لبان الذكر.

ملعقة من جوز الهند.

ملعقة إلا ربع من زيت جوز الهند.

القليل من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت الجوجوبا.

كمية من مطحون لبان الذكر.

خطوات تحضير وصفة لبان الذكر في البيت

لا بد من البحث لكي نصل إلى أفضل وصفة لكي نضعها على البشرة دون أن تؤثر على البشرة من أي جهة، لأنه لا يوجد أغلى من الوجه لكي نهتم به، ولذلك نحن سوف نقدم لكم خطوات الوصفة السحرية لجعل البشرة لا مثيل لها، وإليكم الخطوات:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض.

يجب أن تتجانس جميع المكونات والحصول على قوام مثل الكريم.

يجب غسل البشرة وتنظيفها قبل وضع الكريم.

يجر وضع الكريم مرتين في اليوم.

يجب الاستمرار على هذه الوصفة ثلاث شهور على الأقل.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل وصفة لبان الذكر في المنزل وجعل البشرة بيضاء حيث تبحث الكثير من السيدات عن وصفة تساعد على جعل البشرة بيضاء من أول إستعمال ويمكن عمل الوصفة في المنزل باستخدام بغض المكونات الموجودة في مطبخك وهي لبان الذكر حيث يعتبر هو اقوي كولاجين طبيعي في المنزل يساهم في تفتيح البشره بدون اي مواد كيمياية