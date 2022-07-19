نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبيض فوري للبشرة من أول استعمال في المقال التالي

يعد لبان الذكر من المكونات الصديقة للبشرة، نظراً لفوائده الكثيرة التي يمنحها للبشرة، لذلك يستخدم في العديد من وصفات تفتيح البشرة وتوحيد لونها، بما يمنحها مظهراً حيوياً وناعماً، وتتمثل فوائد لبان الدكر في تحفيز الجلد لإنتاج خلايا جديدة والتخلص من مثيلاتها الميتة، إلى جانب فعاليته في التخلص من آثار أي حبوب أو ندبات تعاني منها البشرة وعلى رأسها حب الشباب، كما تمتد فوائده لتشمل ترطيب البشرة، وإضفاء النعومة، بما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن التي تعاني منها أغلب السيدات. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة المكونات 3 قطرات من زيت لبان الدكر الأصلي.

3 قطرات من زيت اللافندر.

3 قطرات من زيت الليمون.

علبة مقطرة. طريقة تحضير الوصفة قومي بخلط أنواع الزيوت المستخدمة معاً في وعاء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

أفرغي خليط الزيوت في عبوة قطارة زجاجية.

قومي بوضع قطرات من الخليط على أماكن ظهور الحبوب والندبات على بشرة نظيفة، ثم قومي بتدليكها برفق لبضع دقائق، حتى تتشرب البشرة كل كمية الخليط.

اغسلي بشرتك في اليوم التالي بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك لتنظيف مسامات بشرتك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة يومياً، وستلاحظين اختفاء الحبوب والندبات في أقل وقت ممكن. ماسك لبان الذكر والشوفان للتخلص من الهالات السوداء حول العين المكونات 4 قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

10 قطرات من زيت اللوز المر.

5 قطرات من زيت خشب الصندل. طريقة التحضير قومي بإذابة زيت جوز الهند في وعاء في الميكروويف لبضع دقائق.

أضيفي المكونات السابقة معاً في إناء مناسب الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

افردي الماسك على منطقة حول العينين، ودلكيه لبضع دقائق (يفضل دهنه في ساعات الليل قبل النوم مباشرةً).

اغسلي بشرتك في الصباح الباكر بالماء والغسول المناسب.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة يومياً، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

كما يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية من الماسك من خلال حفظها في عبوة محكمة الغلق في الثلاجة. عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي.. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبيض فوري للبشرة من أول استعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كولاجين طبيعي.. ماسك لبان الذكر والنشا لشد البشرة وإزالة التجاعيد وتبيض فوري للبشرة من أول استعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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