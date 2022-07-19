معجزة القرنفل وزيت الزيتون لتكثيف وتطويل وتنعيم الشعر بسرعة الصاروخ وصفة مجربة وفعالة 100%

خلطة القرنفل وزيت الزيتون لهم فوائدة عديدة لا تحصى بالنسبة لتكثيف وتنعيم الشعر الخشن والجاف لذلك سوف نشرح إليكي طريقة عمل هذه الخلطة المكونة من مطحون القرنفل وزيت الزيتون والحليب والكركم وزيت القرنفل والفازلين، والتى يمكن أن تصنعيها بنفسك فى المنزل ودون أن تكلفك الكثير من الأموال لأن مكوناتها متوفرة فى جميع الأسواق والمحلات التجارية بأسعار بسيطة، ويمكن أن تحتفظي بها فى عبوة فى المنزل، وتنزعح أى فتاة لديها شعر خفيف وخشن لأن هذه المشكلة تقلل من جمالها وتجعلها فى إحراج بين أصدقائها، ولا تستطيع أن تقوم بعمل تسريحات جديدة فى الشعر، ويصعب أيضا تسريح الشعر الخشن لأنه يكون معقد لذلك نقدم الحل فى هذه الخلطة الطبيعية لأن القرنفل يحتوي على مواد طبيعية تعالج الشعر الخفيف وتجعله كثيف، ويساعد القرنفل أيضا على إنبات الشعر ويقضي تماما على الفراغات والصلع، وزيت الزيتون الذي يعمل على تنعيم الشعر الخشن ويعمل أيضا على فرد الشعر المجعد.

مكونات خلطة القرنفل وزيت الزيتون لتكثيف وتنعيم الشعر

أربعة ملاعق كبيرة من مطحون القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

إثنين ملعقة كبيرة من الفازلين

كمية من الماء مناسبة

إثنين ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند

طريقة عمل خلطة القرنفل وزيت الزيتون لتكثيف وتنعيم الشعر