نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتزا من المنزل مثل المطاعم هشة وخفيفة وقطنية بكل أسرارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا من المنزل من أكثر الأكلات الشهية التي اشتهرت كثيرا في الفترة الأخيرة وأصبح هناك الكثير من المطاعم المتخصصة في تحضير البيتزا فهي من الوصفات السريعة واللذيذة والشهية، وهناك الكثير من الأطعمة و النكهات التي أصبحت تضاف على عجينة البيتزا، وأصبح يضاف إليها صوص الشوكولاتة لتبقي وصفة حلوى، ولذلك تحرص الأمهات على تحضيرها في العشاء والغذاء لأنها من الوجبات المفضلة عند الأطفال والشباب جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضير عجينة البيتزا الهشة والقطنية من المنزل بمكونات اقتصادية و بحشوات مختلفة.

مقادير البيتزا من المنزل

البيتزا من الوصفات الاقتصادية والسهلة جدا في التحضير لا تأخذ وقت او مجهود في تحضيرها، حيث يرجع اصل البيتزا إلي إيطاليا، وأهم ما يميز البيتزا هو عجينتها ويمكنك بعد ذلك التحكم في الحشو الذي تفضليه ويفضلها أفراد أسرتك، ومن هنا حرصنا على تقديم الطريقة الأصلية لتحضير عجينة البيتزا من المنزل، المكونات هي:

4 أكواب دقيق.

علبة زبادي.

كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة سكر.

للحشوة اختياري

جبن مشكلة.

زيتون مخلي مقطع مكعبات.

قطع دجاج.

عصاج لحمة مفرومة.

فلفل رومي ألوان.

طماطم شرائح.

طريقة تحضير البيتزا من المنزل

البيتزا وعشاق البيتزا أصبحت هي الأكلة المفضلة والمحببة في أوقات العزومات وتجمع الأصدقاء والأقارب والأصحاب، فهي من الوجبات الخفيفة جدًا على المعدة، وتسعي جميع الأمهات على تحضيرها من المنزل مثل المطاعم بطعمها المميز و عجينتها الطرية والهشة، واهم ما يميز البيتزا هو عجينتها لا يفضل أن تكون مرتقعة يفضل أن تكون وسط مثل المطاعم، سنقدم لكم خطوة بخطوة طريقة تحضيرها وهي:

في البداية نقوم بنخل الدقيق ولكي تصبح العجينة هشه.

نضع الدقيق في وعاء ونضيف الخميرة والبيكنج بودر والسكر ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي في وعاء كبير ونضيف عليه زيت الزيتون والسكر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

نسكب الدقيق على الزبادي ونقوم بتقليبهم معا حتى يمتزجا ويصبح الخليط مثل حبات الرمل المبلل.

بعد ذلك بالتدريج مع العجن نقوم بوضع الماء الدافئ.

نستمر في العجن حتى تحصلين على قوام عجينة طري ولين مثل القطن لذلك يفضل العجن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل الوعاء ونضع العجينة ونغطيها ونتركها حتى تتخمر لمدة ساعة.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى نصفين ونأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت ونفرد قسم من العجينة.

بعد ذلك بالشوكة نقوم بعمل ثقوب في العجينة.

نأتي بصلصة البيتزا ونقوم بتوزيع كبشة من الصلصة على العجينة.

ثم نوزع الجبن المشكلة ثم الحشوة المفضله ثم الفلفل الرومي والزيتون والجبنة المشكلة.

توضع فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل وتخرج ثم تقطع وتقدم للطعام بجانب الكاتشب و المايونيز بالصحة والهنا.

صلصة البيتزا

سنقدم لكم طريقة عمل صلصة البيتزا من المنزل، المكونات هي:

ربع كوب من عصير الطماطم..

فص من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودر.

فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

نضع في وعاء زيت الزيتون والثوم المفروم وعندما يبدأ يسخن نضيف عصير الطماطم.

نقلب الثوم مع الطماطم حتى تبدأ تغلى.

بعد ذلك نضيف الثوم البودر والبصل البودر و الملح والزعتر والفلفل الأسود.

نقلب الصلصة جيدا ونتركها لمدة دقيقتين حتى تتسبك ثم تستخدم في عمل البيتزا.

نأتي بعجينة البيتزا ونقوم بفردها على سطح الرخامة مع رش القليل من الدقيق.

ثم نفردها ونقوم بوضعها في الصينية وفردها، ثم قومي بعمل ثقوب في العجينة ثم نورع الصلصة عليها.

نحرص على توزيع الصلصة على الأطراف لكى تعطي لها طعم مميز.

ثم نضع الحشوة المناسبة والمتواجدة لديك، ثم ندخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الأسفل وتسيح الجبن.

أسرار نجاح البيتزا

سنقدم لكم بعض النصائح والتعليمات لنجاح تحضير البيتزا من المنزل، وهي: