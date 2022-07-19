نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي صينية الرقاق باللحمة المفرومة على أصولها بطريقة مورقة وطرية وبطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

صينية الرقاق باللحمة المفرومة ألذ أكلة يمكن أن تقومى بصنعها فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل المحلات بأسعار رخيصة، ولا تحتاج إلا سوى دقائق فى عملها، وصينية الرقاق من الوجبات السريعة التى تعدها ربة المنزل لتقديمها لأطفالها ولأفراد أسرتها وسوف نقدم إليكي طريقة عملها بطعم شهى ونكهة ورائحة طيبة، والتى تتكون من الرقاق واللحمة المفرومة والبصل والطماطم والفلفل الأخضر فهذه الوجبة تقوم ربة المنزل لتقديمها أيضا للضيوف فى العزومات والمناسبات، ويمكن عمل الرقاق بحشوات متنوعة مثل شاورما الفراخ أو مشكل جبن، وفوائد الرقاق باللحمة كثيرة لأنه يحتوي البروتينات الموجودة فى اللحمة والتى تساعد الجسم والخلايا على البناء. مكونات صينية الرقاق باللحمة نصف كيلو من اللحمة المفرومة

كمية مناسبة من الرقاق

إثنين ثمرة من البصل المقطع

إثنين ثمرة من عصير الطماطم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

حبة واحدة من البيض

نصف كوب من الحليب طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة فى البداية نقوم بعمل اللحمة العصاج بتحضير طاسة ونضع بها زيت الزيتون ثم نرفعها على النار حتى تسخن ثم نضع بها البصل المقطع ويتم التقليب حتى يذبل ثم نضع بها اللحمة المفرومة والملح والفلفل الأسود المطحون والفلفل الأخضر والحبهان وبهارات اللحمة والبابريكا ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم ثم يتم المزج حتى تتداخل جميع هذه المكونات ثم نترك هذا الخليط حتى ينضج، وبعد ذلك نرفع هذا الخليط من على النار.

ونقوم بتحضير صينية مدهونة بها قليل من الزبدة وعليها طبقتين من الرقاق ثم نقوم بتوزيع طبقة من اللحمة المفرومة ونفردها جيدا.

وأخيرا نضع طبقتين من الرقاق ثم تقطع ونضع عليها خليط من البيض والحليب ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى النضج وتأخذ اللون البنى، وبهذا تصبح صينية الرقاق باللحمة جاهزة، وتقدم ساخنة وبألف هنا. عمر شويل - جدة أعملي صينية الرقاق باللحمة المفرومة على أصولها بطريقة مورقة وطرية وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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