نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير والترطيب بالفازلين لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الميت وترطيب الجلد وجعله ناعم جداً في المقال التالي
التشقق والتقشف من أكبر المشكلات التي تعاني منها البعض من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يقومون بالبحث عن بعض الحلول التي تعمل على إزالة كل هذه المشكلات، حيث يتواجد ذلك التشقق في القدمين مما تجعل مظهر تلك القدم بشكل غير لائق وتعتبر من الحلول الدارجة التي تلجأ إليها الكثير من الفتيات هي شراء المرطبات من الصيدليات أو محلات التجميل مثل الحليسرين وغيرها من المرطبات الأخرى وبإمكاننا تجنب تلك المستحضرات وعلينا بإستخدام الفازلين الطبي حيث يكون للفازلين القدرة على حل مشكلة تشقق القدمين والذي يجعل القدمين بشكل جميل وبملمس ناعم مثل الحرير حيث يدخل الفازلين الطبي مع العديد من المكونات الأخرى مثل المرطبات أو الزيوت التي تعمل على جعل القدمين مثل الحرير.
مكونات عمل خلطة الفازلين لحل مشكلة تشقق القدمين
- ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
- ثلاث ملاغق كبيرة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة واحدة كبيرة من الملح الخشن.
طريقة عمل خلطة الفازلين لحل مشكلة تشقق القدمين
- أحضري طبق صغير او وعاء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيداً.
- بعد تقليب تلك المكونات عليكي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الملح الخشن وقومي بتقليبهما جيداً حتى يتجانس الملح مع باقي المكونات.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الخلطة السحرية على القدمين مع فرك القدمين جيداً بتلك الخلطة حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور المتواجدة في هذه المنطقة.
- بعد عملية الفرك الجيد أتركي تلك الخلطة على القدم لمدة خمسة عشر دقيقة أو أكثر وبعد مرور ذلك الوقت قومي بتقشير تلك الوصفة من على القدمين وقومي بغسل قدمك بالماء جيدا حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة.
- بعد ذلك قومي بتكرار هذه الطريقة مرتان في كل إسبوع وخلال اول إسبوع سوف تحصلين على قدم ناعم كالحرير وبأقل تكلفة ممكنة.
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