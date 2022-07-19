تحدي التقشير والترطيب بالفازلين لعلاج تشقق القدمين وإزالة الجلد الميت وترطيب الجلد وجعله ناعم جداً

التشقق والتقشف من أكبر المشكلات التي تعاني منها البعض من الفتيات وتجعلهم هذه المشكلة يقومون بالبحث عن بعض الحلول التي تعمل على إزالة كل هذه المشكلات، حيث يتواجد ذلك التشقق في القدمين مما تجعل مظهر تلك القدم بشكل غير لائق وتعتبر من الحلول الدارجة التي تلجأ إليها الكثير من الفتيات هي شراء المرطبات من الصيدليات أو محلات التجميل مثل الحليسرين وغيرها من المرطبات الأخرى وبإمكاننا تجنب تلك المستحضرات وعلينا بإستخدام الفازلين الطبي حيث يكون للفازلين القدرة على حل مشكلة تشقق القدمين والذي يجعل القدمين بشكل جميل وبملمس ناعم مثل الحرير حيث يدخل الفازلين الطبي مع العديد من المكونات الأخرى مثل المرطبات أو الزيوت التي تعمل على جعل القدمين مثل الحرير.

مكونات عمل خلطة الفازلين لحل مشكلة تشقق القدمين

ثلاث ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاغق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة واحدة كبيرة من الملح الخشن.

طريقة عمل خلطة الفازلين لحل مشكلة تشقق القدمين