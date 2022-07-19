دايبة ومرملة.. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وسر التماسك على طريقة المحلات

ما رأيك في أن تتعلم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي؟ فإنها طريقة رائعة للبسبوسة وطعمها شهي للغاية، فإن البسبوسة واحدة من الحلويات القديمة والمعروفة والأشهر من بين كل أنواع الحلويات، ولكن اليوم سنضيف إليها مكون واحد بسيط سوف يغير طعمها بدرجة كبيرة وتصبح أكثر شهية، فلما لا تجرب هذه الطريقة وتقول لنا رأيك بعدها.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

إذا كنت من عشاق البسبوسة فهذه الوصفة سوف تعجبك كثيراً ولن تتوقف عن عملها بعد ذلك، ولكن فقط من المهم أن تلتزم بالمقادير والخطوات التي سوف نشرحها لك لكي تكون في النهاية بأفضل طعم وشهية.

المكونات

سميد بمقدار ١ كوب.

سكر بمقدار ١ كوب.

زبادي بمقدار ١ كوب.

زيت بمقدار ١ كوب.

بيكنج باودر بمقدار ١ ملعقة.

مكونات شربات البسبوسة

١ كوب من السكر.

١ كوب الماء.

حبة لمونة واحدة.

قطرات بسيطة من ماء الورد.

بسبوسة المحلات

نأتي أولا بوعاء يموت غويط ثم نضع به الزبادي والزيت ونقوم بتقليبهم جيداً مع بعض.

في الخطوة الثانية نضيف إليهم باقي المقادير وهي السميد والسكر والبيكينج باودر ثم نبدأ في التقليب مرة أخرى حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

بعدما تصبح المكونات عجينة واحدة نقوم بإحضار الصينية التي نسوي بها البسبوسة ونقوم بدهنها بالزبدة.

نضع العجينة في الصينية ثم نفردها بها جيداً.

قومي بعدها بتشغيل الفرن ولكن اتركيه بعض الوقت حتى يسخن.

يتم وضع الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة لا تقل عن ٤٠ دقيقة.

قومي بإخراج الصينية لتضعي الشربات فوقها ثم قطعيها وادخليها في الفرن مرة أخرى لعدة دقائق فقط ثم أخرجيها.

طريقة تحضير الشربات

يتم وضع كلا من الماء والسكر على النار ليتم تسخينهم جيداً.

ننتظر حتى يغلي هذا الخليط ثم نضع عليه ماء الورد ثم عصير الليمون.

يتم التقليب ويترك لعدة دقائق ثم نقوم برفعه من على النار.

وبذلك نكون استطعنا تقديم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة، والتي تتمتع بمذاق رائع وممتاز، فهي أفضل من البسبوسة التي تقوم بشرائها من الخارج بمبالغ كبيرة، لذلك لا تتكاسل وأبدأ في عملها فوراً.