نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتبييض وتقشير الجسم وإزالة الجلد الميت من اول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح الجسم وتوحيد لونه من العوامل التي تؤثر بشكل كبير في نفسية جميع السيدات، ويرغبون دائماً فى الوصول إلى طرق لتوحيد اللون وتفتيح البشرة والجسم، وتوجد عدة وصفات طبيعية تعمل على تفتيح البشرة والجسم بطريقة آمنة تماماً دون أى ضرر يصاحبها، لذلك سوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة تحضير وصفة لتبييض الجسم بالنشا وصابون دوف.

خلطة صابون دوف والنشا لتبييض الجسم

صابون دوف من أكثر أنواع الصابون المستخدم فى تفتيح الجسم والبشرة ويعمل على توحيد اللون وإزالة الاسمرار الموجود على البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، كما أن النشا من الوصفات الطبيعية التى تدخل فى العديد من وصفات التفتيح التى تعمل على تفتيح البشرة وعلاج التصبغات والبقع البنية التي تظهر على الجلد، كما أنها تعمل على. البشرة وعلاج التجاعيد وإزالة الترهلات والخطوط التعبيرية حول العين والجبين.

تحضير وصفة صابون دوف والنشا لتفتيح البشرة

المكونات

صابونة دوف بيضاء.

ثلاثة معالق من النشا.

ماء ورد للعجن.

ملعقة صغيرة جلسرين شفاف.

وصفة صابون دوف والنشا لتفتيح الجسم

نحضر المبشرة ونقوم ببشر الصابون ونضعه فى إناء معدنى ونرفعه على نار هادئة، حتى يذوب تماماً ثم نضيف النشا وماء الورد والجليسرين وقلب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها ويصبح القوام كريمى ناعم.

نرفع الإناء من على النار ونتركه يبرد.

نقزم بعمل شاور للجسم لفتح المسامات حتى يسهل علي علينا امتصاص الوصفة بسهوله.

نضع الخليط على الجسم ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بغسل الجسم مرة أخرى ونضع زيت جونسون للترطيب.

وصفة لتفتيح الجسم بصابون دوف والنشا.

صابونة دوف مبشورة.

معلقة نشا كبيرة.

معلقة عسل أبيض كبيرة.

تحضير وصفة لتفتيح الجسم

نقوم بتذويب الصابون ونضيف النشا للصابون والعسل الأبيض ونقوم بخلطهم جيداً، ثم نضعها على جسم مبلل ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يجف، وباستخدام اللوفه نقوم بدعك الخليط من على كامل الجسم، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر.

هذه الوصفة سهله وبسيطة لتفتيح الجسم وتنعيمه والحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة لإحتوائه على مكونات طبيعية آمنه تماماً تعمل على تبييض الجسم وإزالة البقع والتصبغات به وتوحيد لون الجسم.