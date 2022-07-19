نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتتخني 5 كيلو في اسبوع وصفات طبيعية لزيادة الوزن موجودة في مطبخك لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعانى العديد من السيدات من النحافة الشديدة نتيجة عوامل وراثية أو اتباع نظام غذائي غير سليم، ويمكن أن توجد النحافة بسبب التوتر الشديد والإرهاق أو وجود ديدان بالمعدة، فعليك سيدتى اولا بالكشف عن سبب النحافة الشديدة لديك، ويوجد عدة وسائل للتخلص من النحافة وسوف نعرض فى هذا المقال عن طرق كثيرة تعمل على زيادة الوزن بسرعة لتتمتع بجسم مثالى فى أقرب وقت ممكن.

خلطة سحرية لزيادة الوزن بالتمر والحليب

جميع النساء يحلمون بجسم مثالى ويرغبون فى شراء ملابس تناسب جسمهم، لذلك يرغبون فى القضاء على النحافة وتوجد وصفات طبيعية كثيرة تقضي على النحافة وتزيد الوزن بسرعة، حيث أن التمر يمتلك سعرات حرارية ودهون عالية تساعد فى زيادة الوزن بسرعه.

مكونات وصفة الحليب والتمر

تسع ثمرات من التمر المجفف.

كوب من الحليب.

معلقة عسل أبيض حسب الرغبة.

تحضير وصفة الحليب بالتمر لزيادة الوزن

نقوم بتسخين كوب الحليب على النار، ثم نضيف التمر في كوب الحليب والعسل الابيض ونتركه يدفأ، ثم تناوله على العشاء قبل النوم كل يوم.

هذه الوصفة رائعه فى زيادة الوزن بسرعة والحصول على جسم مثالى فى اقل من شهر.

وصفة أخرى لزيادة الوزن بالحلبة

الحلبة من النباتات المغذية التي تمنح الجسم الزيادة الطبيعية فى اقل وقت ممكن، كما أنه لذيذة فى الطعم ويمكن إضافة العسل إليها لتكسبها الطعم والمذاق الرائع.

تحضير وصفة الحلبة والعسل الاسود لزيادة الوزن

نحضر معلقة كبيرة من حبوب الحلبة الحصى، ونقوم بغليها بقدر من الماء على النار، ثم تصفى منقوع الحلبة وتحلى بالعسل الأسود وتشرب ثلاث مرات فى اليوم قبل الوجبات.

هذه الوصفة سوف تفتح الشهية وتعمل على زيادة الوزن بسرعة، لاحتوائه على فيتامينات و بروتينات مغذية تعمل على فتح الشهية، كما أن العسل الأسود من الوصفات التى تعمل على زيادة الوزن لاحتوائه على سكريات تساعد فى زيادة الوزن والتخلص من النحافة.

وصفة طبيعية لزيادة الوزن

تناول المكسرات بكل أنواعها والفواكه المجففة على مدار اليوم وبين الوجبات، سوف يزيد من الوزن ويعمل على إكساب الجسم الوزن المثالى.