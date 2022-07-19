نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الارز الكوري والنشا لتبييض وتفتيح البشرة والرقبة واليدين وشد التجاعيد والخطوط الرفيعة وتجديد خلايا البشرة وجعلها اصغر سنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المستحضرات والوصفات الكورية على تجديد البشرة وشدها وإشراقها وتجديد شبابها. يحتوي هذا الكريم على مجموعة متنوعة من الفوائد ، بما في ذلك الثبات ومقاومة التجاعيد وإزالة الهالات السوداء والبقع الداكنة من الجلد ومحاربة البقع الداكنة حول الفم. لأنه يحفز الكولاجين في الجلد. استخدميه مرتين في الأسبوع في اليوم السابق لفرحة الزفاف. يوم واحد. يبيض البشرة من المرة الأولى ويحارب التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة ويزيد من نضارة البشرة ويرطب البشرة وينقيها ويحفز تكوين الكولاجين ويجدد خلايا البشرة ويزيل الطبقات الداكنة والخلايا الميتة من الجلد مما يمنح بشرتك صفاء واقتصادية غالية الثمن ، سهلة التحضير ، بدون آثار جانبية اليك وصفة كريم الارز الكوري مع النشا لتفتيح البشرة

وصفة كريم الارز الكوري والنشا لتبييض البشرة

مكونات كريم الارز الكوري والنشا لتفتيح البشرة:

كريم الارز الكوري والنشا لتبييض اليدين

كريم الارز الكوري لتبييض الرقبة

٢ملعقة من النشا

٢ من الارز المطحون الناعم

ماء ورد او ماء سلق الارز ان لم يوجد ماء ورد

طريقة عمل كريم الارز الكوري والنشا لتبييض البشرة :

قومي بمزج كلا من مسحوق النشا والارز مع ماء الورد او ماء سلق الارز للحصول على كريم سهل الفرد على البشرة ، ثم قومي بتنظيف وغسل البشرة جيدا بالماء والغسول الخاص بك ، قم قومي بفرد الخليط على بشرتك وعلى رقبتك وعلى يديك ، ثم اتركيه مدة ربع ساعة حتى يجف الكريم ، ثم قومي بغسل بشرتك جيدا ، ثم ضعي ماء الورد كتونر طبيعي لغلق المسامات وتنقية البشرة، ثم ضعي كريم المرطب الخاص بكي مع تكرار استخدام الكريم ثلاث مرات اسبوعيا وتحفظ في المبرد باقي الكريم مدة ٣ ايام لا تزيد.

خلطة كريم الارز الكوري لشد التجاعيد وتجديد البشرة

كريم الارز الكوري لتفتيح البشرة للعرايس

المكونات :

٢ كبسولة من فيتامين e

كوب من الماء

ملعقتين من الارز

طريقة عمل خلطة الارز الكوري لتبييض الوجه والرقبة :

قومي بسلق ملعقتين من الارز حتى ينضج قليلا، ثم نقوم بوضع الارز في الخلاط الكهربي مع الخلط حتى يصبح مثل الكريم ، ثم قومي بااضافة فيتامين e لكريم الارز حتى يتجانس الخليط ، ثم قوم بوضع الكريم على البشرة مرتان يوميا وستلاحظين بشرتك مشدودة وصحية وشبابية .