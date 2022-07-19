لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين السحرية لازالة شعر الوجة والجسم بدون ألم نهائيا وفي 5 دقائق

يعتبر الفازلين من أهم مستحضرات التجميل التي يعرفها جميع الفتيات ويدخل في العديد من الاستخدامات المتنوعة، حيث يكون للفازلين فوائد لا حصر لها للبشرة فهو يعمل علي ترطيب البشرة بشكل طبيعي ويحمي الجلد من التعرض للتشققات فهو مادة طبيعية لا يحتوي على أي مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الفازلين لأزالة شعر الوجه.

نجد أن جميع النساء يعانون من مشكلة إزالة الشعر لما بها من معاناة حقيقية وقد تصل الى حد الالم من إزالة شعر الجسم، ويبحثون عن سبل عديدة لازالة الشعر بشكل سهل بدون اي معاناه ولكن بدون أي فائدة فكل طريقة تسلكها يكون لها أثرها السلبي، يلجأ بعض النساء الى استخدام بعض الوصفات الطبيعية ومنها الفازلين لأزالة شعر الوجه والجسم بطريقة سلسة وغير متعبة.

الفازلين لإزالة الشعر

نلاحظ ان الفازلين هو من افضل المكونات الطبيعيه التي نستخدمها في إزالة الشعر بشكل سهل ولا يحتاج اي مجهود او وقت مثل الطوق التقليدية التي تتبعها معظم الفتيات ويمكننا استخدام تلك الوصفة كما يلي:

المقادير

ملعقة كبيرة من الطحين الحمص.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم البودر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة الاستخدام