نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي مفعول ملعقة الفازلين السحرية لازالة شعر الوجة والجسم بدون ألم نهائيا وفي 5 دقائق في المقال التالي
يعتبر الفازلين من أهم مستحضرات التجميل التي يعرفها جميع الفتيات ويدخل في العديد من الاستخدامات المتنوعة، حيث يكون للفازلين فوائد لا حصر لها للبشرة فهو يعمل علي ترطيب البشرة بشكل طبيعي ويحمي الجلد من التعرض للتشققات فهو مادة طبيعية لا يحتوي على أي مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، وتلجأ بعض الفتيات إلى استخدام الفازلين لأزالة شعر الوجه.
نجد أن جميع النساء يعانون من مشكلة إزالة الشعر لما بها من معاناة حقيقية وقد تصل الى حد الالم من إزالة شعر الجسم، ويبحثون عن سبل عديدة لازالة الشعر بشكل سهل بدون اي معاناه ولكن بدون أي فائدة فكل طريقة تسلكها يكون لها أثرها السلبي، يلجأ بعض النساء الى استخدام بعض الوصفات الطبيعية ومنها الفازلين لأزالة شعر الوجه والجسم بطريقة سلسة وغير متعبة.
الفازلين لإزالة الشعر
نلاحظ ان الفازلين هو من افضل المكونات الطبيعيه التي نستخدمها في إزالة الشعر بشكل سهل ولا يحتاج اي مجهود او وقت مثل الطوق التقليدية التي تتبعها معظم الفتيات ويمكننا استخدام تلك الوصفة كما يلي:
المقادير
- ملعقة كبيرة من الطحين الحمص.
- نصف ملعقة كبيرة من الكركم البودر.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.
- نصف ملعقة كبيرة من الفازلين.
طريقة الاستخدام
- نأتي بوعاء صغير ونضع به ملعقة كبيرة من الطحين الحمص ثم نضيف اليه نصف ملعقة كبيرة من الكركم بودر ونقلبهم مع بعض ثم نضيف اليهم ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل و نمزجهم مع بعض حتي نحصل علي قوام متماسك.
- نضيف علي الخلطة نصف ملعقة كبيرة من الفازلين وندمج جميع المكونات مع بعضها.
- نضع طبقة من خلطة الفازلين على اماكن تواجد الشعر التي نريد إزالته من الجسم بعكس اتجاه نمو الشعر حتى نستطيع التخلص منه وإزالته بطريقة سهلة.
- نترك خلطة الفازلين على أماكن الشعر في الجسم بعد فرد طبقة منه لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى نلاحظ ان الخلطة تبدأ في الجفاف تماما.
- نقوم بإزالة الخلطة التي تم جفافها من على البشرة على عكس اتجاه نمو الشعر حتي تعمل علي ازالة الشعر من جذوره بدون أي تقصف الشعر.
- تغسل البشرة جيدا واماكن ازالة الشعر باستخدام الماء الدافئ.
- تستخدم تلك الخلطة بشكل دوري حتي تعمل علي قضاء الشعر بصورة نهائية فيمكننا أن نقوم باتباع تلك الخلطة بصورة مستمرة فهي من اسهل الوصفات في تحضيرها ولا تحتاج لاي عناء او تعب.
- كما أيضًا يمكننا استخدام كريم مرطب يناسب نوع البشرة ونضعه على اماكن ازالة الشعر حتي تعمل علي ترطيب الجسم وحمايته من أي جفاف وقد استخدم البديل هو الفازلين.
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