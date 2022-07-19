نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب فى البيت مثل المطاعم و تكات مهمه جداً بمكونات بسيطه و موجوده في مطبخك في المقال التالي
الكريب الحلو والحادق ،من أشهى الوجبات السريعة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير في كل مكان من حولنا هو الكريب وقد اشتهر بسرعة لأنه يمكن أن يتم تناوله بأنواع حشو مختلفة كما أنه يوجد منه الحلو والحادق هذا بالإضافة إلى سهولة تحضير هذا النوع من المعجنات حيث أنه لا يحتاج إلى الكثير من الوقت في تحضيره كما أصبح الآن من السهل أن يتم تحضيره في المنزل حيث أن مكونات الكريب توجد في كل منزل وهي لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من الأموال لتحضيرها في البيت، وإليكم قائمة بأهم المكونات وطريقة تحضير الكريب الحادق والحلو.
مكونات الكريب
يصنع الكريب في المنزل بطريقة سهلة للغاية وغير مكلفة كما أنها لن تاخذ الكثير من الوقت في إعدادها، ولذلك فإننا سوف نعرض لكم المكونات التي تدخل في صناعة الكريب لكي تستطيعوا أن تقوموا بإعدادها على الفور من المكونات المتاحة لديكم في المنزل وتتمثل أهم مكونات الكريب في الآتي:
- عدد 2 بيضة.
- كوب من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- ملعقة سكر كبيرة.
- كيس فانيليا.
- 3 ملاعق كبيرة من الزبدة.
طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق في البيت
لكي تستطيع أن تحصل على كريب بنفس ملمس وطعم الذي تقوم بشرائه من الخارج من المحلات فإنه يجب عليك أن تلتزم بالطريقة التي سوف نقدمها لك لأنها هذه هي الطريقة الصحيحة وتتمثل في التالي:
- نحضر الخلاط ونقوم بوضع البيض والحليب فيه.
- يتم خلط البيض والحليب معًا في الخلاط.
- بعد ذلك يتم وضع السكر والفانيليا.
- نحضر وعاء عميق نضع فيه المزيج ونضع الزبدة معهم.
- نقوم بالتقليب بشكل جيد.
- فيما بعد ينبغي أن يتم وضع الدقيق.
- يترك الخليط في المبرد لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.
- نقوم بتحضير مقلاة من التيفال أو الجرانيت ونضع عليها قليل من الزبدة.
- نقوم باخذ بعض من العجين ونوزعه في المقلاة وننتظر إلى أن تحصل على لون ذهبي ونقلبها على الوجه الأخر لكي تأخذ لون.
- بعد ذلك يصبح الكريب جاهز للحشو.
- يمكن أن يتم حشو الكريب بالجبن المختلفة فيصبح كريب حادق أو أن يتم حشو الكريب بالشيكولاتة فيصبح كريب حلو.
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