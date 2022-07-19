طريقة عمل عجينة البريوش في البيت خطوة بخطوة بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل

البريوش يعد من الحلويات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، فهو من الحلويات الفرنسية اللذيذة التي اشتهرت في كثير من البلدان، كما أنه يتميز بالطعم اللذيذ والمميز فهو من الحلويات التي تفيد صحة الجسم، وذلك لما تحتوي عليه من مكونات حيث أن مكوناته متوفرة في كل منزل وليست مكلفة، ونظرا للإقبال على تناوله تسعى الأمهات لمعرفة طريقة سهلة لعمله في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة تحضيره من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل البريوش

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البريوش بكل سهولة في المنزل فهو لا يستغرق وقت ولا مجهود في عمله، وتتمثل مكوناته من الآتي:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

بيضة واحدة مخفوقة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السمنة المذابة.

ربع كوب من السكر البودر.

بشر ليمونة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

عدد 5 ملاعق كبيرة من اللبن البودر.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل طريقة سهلة للبريوش في أقل وقت ممكن؛ فهو من المخبوزات اللذيذة الهشة المحببة لدى الكثير، وخطواته تعتمد على الآتي:

نقوم بتحضير عجينة البريوش، وذلك بوضع الماء الدافئ مع اللبن، ثم نضع نصف ملعقة سكر والخميرة الفورية مع التقليب جيدا.

ثم نترك الخميرة لمدة خمسة دقائق، وذلك حتى يتم التفاعل.

بعد ذلك يتم مزج السكر المتبقي مع البيض وكذلك نضيف الدقيق في وعاء عميق مع التقليب جيدا.

ثم نضيف الفانيليا على الخليط السابق مع الملح بالإضافة إلى وضع بشر الليمون.

مع مراعاة استمرار التقليب حتى تمتزج المكونات جيدا وتصبح العجينة طرية وسهلة التشكيل.

نضع الزبدة على العجينة ثم نضيف الحليب والخميرة وتقلب المكونات جيدا.

تغطى العجينة بكيس من البلاستيك، ثم نضع قطعة قماش، ونضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا.

يتم تقسيم العجينة الى ثلاث أقسام متساوية.

نترك العجينة لمدة ساعة حتى ترتاح.

نصنع من كل جزء من العجينة جديلة ونضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نترك البريوش في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نشعل الشواية فوق البريوش لمدة 5 دقائق فقط حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي.

ثم يتم إخراجها من الفرن وتقدم في طبق التقديم.

صائح لنجاح عجينة البريوش

يجب اتباع التعليمات التالية حتى يتم عمل البريوش بنجاح، وهي كالتالي: