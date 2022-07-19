اسرع واقوى وصفة لتنعيم وفرد الشعر المجعد والخشن من اول استعمال نتيجة مذهلة وغير متوقعة جربي الان

قد تعاني معظم الفتيات من مشكلة كبيرة ومزعجة تواجه الشعر وهي خشونة الشعر أو الشعر المجعد فهذه المشكلة تجعلها تشعر بالخجل ويجعلها أيضا لا تشعر بالثقة في نفسها، لأن من المعروف أن الشعر الناعم والطويل يجعل أي فتاة تتمتع به بأنها تشعر بأنوثتها وغير ذلك فهو يكون مصدر لسعادتها فهو قد يؤثر تأثير كبير على شكل الوجه، لذلك جميع الفتيات يحبون الإهتمام والمحافظة على الشعر حتى يكون جذاب وملفت فيقومون دائما بالعناية والإهتمام به فهم يبحثون عن الاشيا التي تساعد في المحافظة على الشعر، ومن ضمنها هي تمشيط الشعر بإستمرار وكذلك من الضروري أن نقوم بقص أطراف الشعر لأنها تمنع تطويله وأيضا إستخدام الزيوت الطبيعية هي الأفضل للشعر فهي تعمل على تغذيته وحمايته من التساقط أو التقصف والهيشان ولابد من غسل الشعر بإستخدام الشامبو المناسب والماء الفاتر وغير ذلك العديد، ولكن قد تعاني بعض السيدات من الشعر الخشن فلكي نقوم بتنعيم وفرد الشعر الخشن يمكننا أن نستخدم الكثير من الأشياء التي تعمل على ذلك .

وصفة النشا لتنعيم وفرد الشعر الخشن

مكونات وصفة النشا لتنعيم الشعرالمجعد :

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة النشا لتنعيم الشعر:

نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زبدة الشيا ونضع الطبق في الميكرويف لعدة ثواني لذوبان زبدة الشيا.

وبعد ذلك يتم إخراج الطبق ونضيف إليها ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ثم قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ويتم مزج جميع المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ونقوم بتمشيط الشعر ونضع هذه الخلطة عليه ونتركها لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر والشامبو.