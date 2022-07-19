وصفة القرنفل والنشا السحرية لتبييض وتفتيح البشرة في دقائق معدودة نتيجة مرضية وسريعة جربي ولن تندمي

كل فتاة تسعى في الحصول على الشئ المناسب الذي يساعد على تبييض البشرة حيث أن البشرة البيضاء تجعلها مميزة وجذابة وملفتة لأنظار الآخرين، فمن المعروف أن البشرة السمراء مزعجة وهذا الإسمرار يظهر على الوجه نتيجة التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وأيضا نظرا لعدم تنظيفها وتقشيرها بطريقة جيدة لذلك ينصح دائما بتقشير البشرة مرة واحدة في الإسبوع على الأقل، وهذا التقشير يحدث عند إستخدام مقشر طبيعي ومن الممكن أن يساعد هذا التقشير على تبييض البشرة أيضا وغير ذلك فأن تتعلق بالبشرة عدة مشكلات تعاني منها بعض الفتيات، ومن أهمها هي مشكلة المسام الواسعة أو التصبغات والرؤوس السوداء والهالات السوداء وكذلك مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة والبقع الداكنة وغيرهم، ولكن تظل مشكلة البشرة السمراء هي المشكلة الأكبر والتي لابد من التخلص منها وإزالة هذا اللون بطريقة سريعة وطبيعية فيمكن أن نستخدم مستحضرات التجميل فهي قادرة على ذلك ولكن بشكل مؤقت لا يدوم إلا عدد قليل من الساعات،وبجانب هذا الشيء فإنها تضر البشرة بسبب إحتوائها على مواد لا يمكن لأي بشرة أن تتحملها وخاصة البشرة الحساسة.

وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة

مكونات وصفة النشا والقرنفل لتبييض البشرة:

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة النشا والقرنفل لتبييض البشرة:

قومي بتجهيز إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من القرنفل البودر.

ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وبعد ذلك نقوم بوضع العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

وفي النهاية قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ويتم مزج كل هذه المكونات مع بعضها جيدا للحصول على مزيج ناعم.

ويتم غسل البشرة أولا ونقوم بتجفيفها ونضع هذه الخلطة عليها ونتركها حوالي خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسلها بإستخدام الماء البارد ونضع كريم مرطب مناسب.