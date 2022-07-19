أجمل تفتيح البشرة الدهنية ومسك البشرة الجافة بطريقة سهلة وصحية وبالمنزل

تفتيح البشرة الدهنية والجافة من أهم وأكثر ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة وشاب وذلك لأفضل وأجمل إطلالة رائعة وجذابة، وذلك لأن البشرة المشرقة والمضيئة من أهم عوامل الجمال لدي الجميع، والذي يعمل على تقديم الظهور بشكل جيد ومميز في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد بصورة عامة، وهناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى اسمرار لون البشرة والوجه بشكل كبير، وذلك مثل كثرة التعرض لأشعة الشمس المحرقة لفترات كبيرة أثناء اليوم، وكذلك عدم الإهتمام بتغذية البشرة بصورة سليمة وصحية، وكذلك كثرة السهر، وكذلك سوء الحالة النفسية والمزاجية والذي يؤدي إلى اسمرار لون البشرة والوجه بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وأفضل من مراكز التجميل والعناية بالبشرة لعمل أفضل مسك تفتيح البشرة الدهنية والجافة.

طريقة مسك تفتيح البشرة الدهنية ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل مسك تفتيح البشرة الدهنية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات والشباب الذين يقومون بعملية تفتيح البشرة الدهنية في المنزل بشكل كبير.

المكونات

كمية من مسحوق قشر البرتقال المجفف.

كمية من ماء الورد.

طريقة التحضير

يجب علينا أن نضع هذه المكونات في إنآء ونقوم بخلط مسحوق قشر البرتقال وماء الورد جيدا حتي يصبح متجانس.

نقوم بدهن المسك على الوجه جيدا ويتم تدليكها ثم نتركها لمدة نصف ساعة تقريبا لكي يجف.

وبعد النصف ساعة نقوم بفرك المسك من علي الوجه جيدا ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر جيدا حتي يصيح نظيف تمام ثم نقوم بتنشيف الوجه جيدا بفوطة قطنية.

ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة يوميا لمدة أسبوع وقبل انقضاء الأسبوع سوف تحصلي علي وجه أكثر جمال ونضارة ونعومة.

طريقة مسك البشرة الجافة ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأفضل مسك تفتيح البشرة الجافة المميزة، وذلك من خلال طريقتنا المذهلة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق السليمة والصحية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن باستخدام المسك في تفتيح البشرة الجافة بشكل كبير.

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت اللوز.

قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من اللبن البودر.

طريقة التحضير