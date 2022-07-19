نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوجه كالقمر.. خلطة الخميرة لتسمين الوجه بسرعة ونفخ الخدود وتوريدها والشفايف مجرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الوجه النحيف والشاحب من أكثر المشكلات إزعاجا والتي تؤثر على الثقة بالنفس بشكل سلبي، وكشفت لنا التجارب الطبية الدور السحري التي تلعبه المكونات الطبيعية في تسمين الوجه، وذلك الأمر يتمثل في استخدام الخميرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض أكثر من خلطة خميرة لتسمين الوجه داخل هذا المقال.

خلطة الخميرة لتسمين الوجه

إليكم أكثر خلطات الخميرة فاعلية في تسمين الوجه بصورة مثالية، وهذا ما سنتطرق إليه بهذا الشكل الآتي:

خلطة الخميرة واللبن الرائب

كي نستفاد من كافة الفوائد التي تقدمها تلك الخلطة، فعلينا الالتزام بكافة التفاصيل الآتي ذكرها:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من العسل الأبيض.

عصير ليمونة.

ملعقة من اللبن الرائب.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولا بإحضار وعاء صغير ونضع بداخله كافة المكونات معا، ثم نقوم بخلطهم جيداً حتى نتأكد من تجانس المكونات بالشكل المطلوب.

وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً، حتى نتخلص من الأتربة العالقة بالبشرة.

ثم نقوم بتدليك الوجه بشكل دائري، ويترك على الوجه لمدة تقدر بحوالي نصف ساعة.

ومن بعد انتهاء المدة المحددة فهنا نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر.

ومن الأفضل وضع كريم مرطب بعد غسل الوجه، وعند المواظبة على تلك الوصفة فسوف نتمتع بوجه سمين وجذاب.

خلطة الخميرة وماء الورد

كي نستفيد من كافة الفوائد التي تقدمها تلك الخلطة، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بإحضار إناء صغير ونضيف به المكونات معا، وبعد ذلك نقوم بخلطها جيداً حتى نتأكد من حصولنا على خليط متجانس.

ثم نقوم بترك الخليط داخل الثلاجة لمدة تقدر بحوالي عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالغسول قبل وضع الخلطة عليه.

ونقوم بتدليك الوجه جيداً بهذا الخليط عدا وضع الخليط على الأنف، ويترك على الوجه لمدة تقدر بحوالي ساعة.

ومن بعد انتهاء المدة يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ويفضل تكرار تلك الوصفة بشكل يومي على مدار الأسبوع للحصول على وجه سمين وغير شاحب.

إلى هنا نستطيع أن نقول وداعاً لمشكلة نحافة الوجه، وذلك بعد عرضنا لأكثر من خلطة خميرة لتسمين الوجه والخدود، حيث لاحظنا أن أهم ميزة في استخدام تلك الخلطات الطبيعية أنها غير ضارة على البشرة بأي شكل من الأشكال.