نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة سهلة وسريعة حضري كفتة البطاطس المقرمشة بطعم روعة في المقال التالي
كفتة البطاطس المقرمشة ، وجبة خفيفة ولذيذة مناسبة لجميع الوجبات في الفطار والعشاء والغداء فهي وجبة سهلة واقتصادية تقدم مع الكاتشب أو المايونيز، تتكون من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة داخل كل منزل يتم تحضيرها محشية بحشوة الجبنة أو يمكن تقديمها سادة بدون حشوات، فهي لها مذاق خاص ولذيذ تتميز بطبقة مقرمشة من الخارج وناعمة وطرية من الداخل فهي طيبة وشهية، وتعتبر من الوجبات المحببة للأطفال والكبار فهي وجبة خفيفة وموفرة جداً، يتم تجهيزها خلال دقائق معدودة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة جداً.
مكونات عمل كفتة البطاطس المقرمشة
تتكون كفتة البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- كيلو من البطاطس.
- حبة من الجزر مبشورة.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- للحشو مكعبات من الجبن الموتزاريلا.
للتغطية.
- بيضة.
- 2 ملعقة من الحليب.
- رشة من الملح والفلفل.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
يتم تحضير كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ
- نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تسلق في كمية وفيرة من الماء ورشة من الملح على نار متوسطة.
- ثم نترك البطاطس حتي تنضج تمامًا ثم نقوم بتصفيتها من الماء جيداً، ثم توضع في وعاء عميق.
- تهرس قطع البطاطس حتي تصبح ناعمة جداً ثم نضيف إليها الجزر المبشور والبقدونس.
- ثم نضيف البهارات الملح والفلفل والكزبرة والكمون والبابريكا، ثم نضيف الدقيق ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح متجانسة.
طريقة التشكيل
- نقوم بتشكيل خليط البطاطس إلي كرات متوسطة الحجم ثم نضغط عليها قليلاً في المنتصف، ثم نضع بها في المنتصف مكعب من الجبن.
- ثم نغلق البطاطس على الحشوة جيداً على شكل كرة، ثم ترص داخل صينية.
- ثم نجهز خليط البيض والحليب نخفق البيض مع الحليب ثم نضيف الفلفل والملح ونقلب المكونات جيدًا.
- ثم نضع كرات البطاطس في خليط البيض ثم نخرجها من البيض وتوضع في البقسماط حتي تتغطى به تمامًا.
- ثم تقلى كرات البطاطس في زيت ساخن على درجة حرارة عالية حتي تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الزيت ثم توضع في على ورق المطبخ حتي تجف من الزيت تمامًا، ثم تقدم ساخنة بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة سهلة وسريعة حضري كفتة البطاطس المقرمشة بطعم روعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.