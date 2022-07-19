بطريقة سهلة وسريعة حضري كفتة البطاطس المقرمشة بطعم روعة

كفتة البطاطس المقرمشة ، وجبة خفيفة ولذيذة مناسبة لجميع الوجبات في الفطار والعشاء والغداء فهي وجبة سهلة واقتصادية تقدم مع الكاتشب أو المايونيز، تتكون من مكونات بسيطة جداً ومتوفرة داخل كل منزل يتم تحضيرها محشية بحشوة الجبنة أو يمكن تقديمها سادة بدون حشوات، فهي لها مذاق خاص ولذيذ تتميز بطبقة مقرمشة من الخارج وناعمة وطرية من الداخل فهي طيبة وشهية، وتعتبر من الوجبات المحببة للأطفال والكبار فهي وجبة خفيفة وموفرة جداً، يتم تجهيزها خلال دقائق معدودة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة جداً.

مكونات عمل كفتة البطاطس المقرمشة

تتكون كفتة البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

كيلو من البطاطس.

حبة من الجزر مبشورة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

للحشو مكعبات من الجبن الموتزاريلا.

للتغطية.

بيضة.

2 ملعقة من الحليب.

رشة من الملح والفلفل.

بقسماط.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبات البطاطس ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تسلق في كمية وفيرة من الماء ورشة من الملح على نار متوسطة. ثم نترك البطاطس حتي تنضج تمامًا ثم نقوم بتصفيتها من الماء جيداً، ثم توضع في وعاء عميق. تهرس قطع البطاطس حتي تصبح ناعمة جداً ثم نضيف إليها الجزر المبشور والبقدونس. ثم نضيف البهارات الملح والفلفل والكزبرة والكمون والبابريكا، ثم نضيف الدقيق ونقلب جميع المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح متجانسة.

طريقة التشكيل