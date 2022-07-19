نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معجزة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة بيضاء كالثلج وأصغر سناً في المقال التالي
ترهل الوجه من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات الذي لم يتقدم بهم العمر حيث تعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من ترهل الجلد نهائيا، وتعتبر من اكثر الإستخدامات التي تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات بإستخدامها هي إستخدام الفيلر والبوتكس الذي يعمل على شد الجلد تماما بإستخدام بعض الأدوات التي يتم أخذها تحت الجلد وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي لا تصح أخذها تحت الجلد ويمكننا تجنب إستخدام تلك الطريقة حتى يتم المحافظة على بشرتنا وعلينا بشد الجلد بإستخدام الخلطات الطبيعية التي نتمكن من تحضيرها في المنزل، وتعتبر وصفة القهوة المنزلية من الوصفات الفعالة التي تعمل شد الجلد بشكل سحري وخلال سبعة أيام فقط وتعتبر هذه الطريقة من افضل الطرق التي تعتبر افضل من الفيلر والبوتكس، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة القهوة لشد الجلد ونقدم إليكي مكونات عمل تلك الخلطة بالمكونات الصحيحة للحصول على افضل النتائج.
مكونات عمل وصفة القهوة لشد الجلد
- ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.
- ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
طريقة عمل وصفة القهوة لشد الجلد
- قومي اولا بتنظيف الوجه جيدا قبل إعداد وتجهيز هذه الوصفة بالغسول والماء وعليكي بتنظيفها بماء الورد.
- بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بتحضير تلك الوصفة وهي تحضير طبق أو وعاء صغير وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة مع إضافة ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا ببعضها.
- بعد تقليب تلك المكونات ببعضها قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد مع إضافة ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وكمية قليلة من الماء الدافئ وقومي بتقليب تلك المكونات جيدا حتى تحصلين على قوام كثيف ومتماسك.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بوضع تلك الوصفة السحرية على بشرتك حتى يتم فردها بسهولة وبطريقة سهلة.
- بعد فرد تلك الوصفة على الوجه عليكي ألا تبتسمى وألا تحركين نفسك ووجهك حتى تتمكن تلك الوصفة من شد ترهل الجلد بطريقة سريعة.
- أتركي تلك الوصفة على الوجه لمدة من خمسة وعشرون دقيقة إلى خمسة وثلاثون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بتقشير تلك الوصفة من على بشرتك ثم عليكي بغسل الوجه بالماء البارد وكرري إستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع حتى تحصلين على نتائج مبهرة.
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