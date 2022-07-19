وصفة معجزة لشد تجاعيد البشرة وإزالة الترهلات الجلدية لبشرة بيضاء كالثلج وأصغر سناً

ترهل الوجه من المشكلات التي تواجه الكثير من السيدات والفتيات الذي لم يتقدم بهم العمر حيث تعتبر هذه المشكلة من المشكلات التي تسبب لهم الكثير من المواقف المحرجة وتجعلهم يبحثون عن بعض الوصفات التي تعمل على التخلص من ترهل الجلد نهائيا، وتعتبر من اكثر الإستخدامات التي تلجأ الكثير من الفتيات والسيدات بإستخدامها هي إستخدام الفيلر والبوتكس الذي يعمل على شد الجلد تماما بإستخدام بعض الأدوات التي يتم أخذها تحت الجلد وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي لا تصح أخذها تحت الجلد ويمكننا تجنب إستخدام تلك الطريقة حتى يتم المحافظة على بشرتنا وعلينا بشد الجلد بإستخدام الخلطات الطبيعية التي نتمكن من تحضيرها في المنزل، وتعتبر وصفة القهوة المنزلية من الوصفات الفعالة التي تعمل شد الجلد بشكل سحري وخلال سبعة أيام فقط وتعتبر هذه الطريقة من افضل الطرق التي تعتبر افضل من الفيلر والبوتكس، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة القهوة لشد الجلد ونقدم إليكي مكونات عمل تلك الخلطة بالمكونات الصحيحة للحصول على افضل النتائج.

مكونات عمل وصفة القهوة لشد الجلد

ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الجيلاتين.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة القهوة لشد الجلد