ما هو فيروس ماريورغ وهل يهدد العالم بعد الكورنا

انت الان تتابع خبرما هو فيروس ماريورغ وهل يهدد العالم بعد الكورنا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO)، عن انتشار فيروس ماربورغ في دول غرب أفريقيا بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا، الأحد 17/7/2022 بعدما أكدت تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس ماربورغ شديد العدوى، نشرت منظمة الصحة العالمية بيان أن هناك حالات وفاة بسبب الإصابات بفيروس ماربورغ والتي تتراوح ما بين 24 و 90% في موجات التفشي السابقة، حيث قالت أن النسبة الحالية تعتمد على سلالة الفيروس وطريقة التعامل مع الحالات.

ما هو فيروس ماربورغ؟ فيروس ماربورغ يسبب حمى نزفية فيروسية شديدة العدوى، وينتمي الفيروس إلى الفصيلة ذاتها التي ينتمي إليها فيروس إيبولا المعروف، وتصل نسبة حالات الوفاة إلى 88%، وفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، وقد أكدت هيئة الصحة في غانا أنه يمكن أن يتحول إلى وباء ويرتبط بوجود حالات بنسب عالية قد تصل إلى الوفاة، ومن الصعب أن يتم أكتشاف المرض أو ظهوره في مراحل مبكرة، حيث يتم تشخيص فيروس ماربورغ سريريا بسبب تميزه عن سائر الاعتلالات الحموية الاستوائية، وبسبب وجود تشابه في أعراضها السريرية.

حيث يتم انتقال الفيروس من خلال الملامسة المباشرة للمريض سواء من خلال الدم أو سوائل الجسم أو انسجة الأجسام المصابة أو الحيوانات البرية مثل القرود أو خفافيش الفاكهة، وإلى الآن لم يتم أكتشاف علاج محدد، ولكن يتم إسعاف المريض وتقديم الرعاية الصحية له.

ما هي أعراض فيروس ماربورغ؟ وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى معاناة المرضى من أعراض: 1 - الإسهال 2 - الحمي 3 - الغثيان والقيء