طريقة عمل طحينة المشويات بكل بهارات الكبابجي لنتيجة أحلى من المطاعم

إذا كنت تريد التعرف على طريقة عمل طحينة المشويات فهذا المقال سيكون مفيد لك بشكل كبير، فجميعنا نتناول طحينة المشويات في المطاعم ونعجب بها وننبهر من مذاقها الرائع والمبهر، فلما لا نقوم بتجربتها في منزلنا؟ فلا تقلق من شيء فالطريقة سهلة للغاية ولن تستغرق وقتاً طويلاً في صنعها، وبالإضافة إلى ذلك فهي غير مكلفة بالمرة .

طريقة عمل طحينة المشويات

نحن نريد منك أن تتخلص من القلق الذي يراودك بشأن المذاق النهائي للطحينة، ففي النهاية سوف تتفاجىء من روعة المذاق والقوام المضبوط، ولذلك عملنا على تحضير هذه الطريقة الشهية لك والتي سوف تستغرق منك ١٠ دقائق فقط أو أقل، وهي تكون:

طريقة عمل طحينة المطاعم

طحينة بمقدار نصف كوب فقط.

خل أبيض بمقدار ملعقتين كبيرتين.

عصير ليمون بمقدار نصف حبة.

ماء بمقدار ٣ ملاعق.

كمية مناسبة من الكمون.

كمية بسيطة من الكزبرة الناشفة.

ملعقة واحدة من جودة الطيب.

رشة ملح.

فلفل أسود حسب الرغبة.

٢ فص ثوم مفروم.

طريقة عمل طحينة الكبابجي

يتم أولاً وضع الطحينة في الوعاء ثم نقوم بتخفيفها بكمية الماء التي قمنا بتحضيرها حتى يصبح القوام مضبوط.

نضيف إلى الطحينة فصين الثوم المفرومين ولا نزيد عن هذه الكمية.

يتم إضافة الكزبرة الناشفة ولا نزود الكمية بل نحاول وضع الكمية المناسبة لكمية الطحينة.

يضاف بعد ذلك كلاً من رشة الملح والكمون والفلفل الأسود.

يضاف بعد ذلك كلاً من رشة الملح والكمون والفلفل الأسود. نقوم بوضع المكونات السائلة بعد ذلك وهي عصرة الليمون ثم ملعقتين من الخل الأبيض.

نضيف ملعقة جوزة الطيب إلى الطحينة وهي التي تضيف مذاق ورائحة مختلفين للطحينة.

وبذلك نكون وضعنا كل المكونات المرغوبة وعلينا أن نبدأ بعد ذلك في تقليب الطحينة حتى تتمازج جميع المكونات مع بعضها.

نتذوق الطحينة لنعرف هل هي مضبوطة أو ينقصها أي شيء.

وبهذه الطريقة تكون تعرفت على طريق عمل طحينة المشويات وهي تشبه التي تتناولها في المطاعم بل وتكون بمذاق أشهى، ومن المميز في هذه الطريقة أن كل مكوناتها موجودة في منزلك ولن تضطر إلى شراء أي شيء من الخارج، وبالهناء والشفاء.