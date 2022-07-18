نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة لو ضفتيها علي الكفتة مش هتكش ولا تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها وتكاتها في المقال التالي
شق الكثير من الأشخاص تناول الكفتة، حيث تعد من أهم وأكثر الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، كما أنها تعد من الأطعمة التي تعدها الكثير من الأمهات لأطفالها في المنزل، ومن أكثر طرق الكفتة التي يعشقها الملايين، هي كفتة الحاتي فهذه الكفتة تتمتع بزاق وطعم مختلف، عن بقية أنواع طرق تحضير الكفتة، ويعتقد العديد من الأشخاص أنه من الصعب عملها في المنزل بنفس جودة وطعم المطاعم، ولكن يمكنك الأن سيدتي تحضير كفتة الحاتي في المنزل وتكون بطعم ومزاق مميز زي المطاعم بالضبط، وسوف نوضح لكم في هذا المقال طريقة تحضير كفتة الحاتي بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف.
مكونات وصفة كفتة الحاتي بالمنزل
تتساءل الكثير من السيدات عن المكونات التي تحتاج إليها لتحضير كفتة الحاتي في المنزل وتكون هذه المكونات قليلة التكاليف، وإليكم أهم هذه المكونات موضحة كالتالي.
- كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة ويفضل أن يكون بها قطع من الدهن الصغيرة لأنها تعطي للكفتة نكهة مميزة.
- عدد 4 فصوص من الثوم المهروس.
- عدد ثلاثة حبات من البصل تكون مقطعة.
- ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.
- كوب كبير من البقدونس المقطع إلى قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من توابل اللحمة.
- ملعقة صغيرة من البصل البودرة والثوم البودرة.
- ربع ملعقة تكون صغيرة من القرفة المطحونة.
طريقة تحضير كفتة الحاتي في المنزل
وبعد أن تعرفنا على مكونات التي نحتاجها لإعداد كفتة الحاتي بالمنزل، والتي تعتبر سهلة وبسيطة ويمكن شرائها من أي عطار إليكم طريقة التحضير بأقل وقت وجهد موضحة كالتالي.
- نحضر وعاء عميق مناسب للخلط، ونضيف به الكيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، نضيف بعد ذلك البصل المقطع والبقدونس ونقلبهم جيدا مع اللحمة.
- نقوم بعد ذلك بوضع ملعقة الملح، والفلفل الأسود وبهارات اللحمة، وملعقة الفلفل الأسود، وتوابل اللحمة، وجميع التوابل بالمقادير السابقة.
- نقلب كل هذه المكونات جيدا معا حتى تختلط كل التوابل باللحمة، ثم يتم بعد ذلك ترك عجينة الكفتة في الثلاجة لمدة 45 دقيقة حتى تتماسك جيدا
- نقوم بعد ذلك بتسويتها على الفحم او داخل الفرن عل درجة حرارة 180.
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