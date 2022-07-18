تخلصي من عيوب البشرة بأفضل كريم تبيض الوجه

كريم تبيض الوجه يمكن عمله في المنزل بأرخص المكونات، حيث أن كريم تبييض الوجه من الصيدلية قد لا يكون سعره مناسب للبعض، وبالتالي يتم اللجوء إلى الحصول على أفضل كريم تبييض للوجه الدهني أو كريم لتفتيح البشرة الجافة مصنوع في المنزل بأرخص المكونات، وقد زاد الإقبال خلال الفترة الأخيرة على الوصفات الطبيعية لكونها لا تسبب مشاكل للبشرة أو حساسية بمختلف أنواعها، وسوف نتعرف على أفضل كريم لتفتيح البشرة السمراء وما هي خطوات عمله وما المكونات التي ينبغي شرائها أولًا قبل أن يتم البدء في عمل كريم تبيض الوجه.

كريم تبيض الوجه

أفضل كريم تبييض الوجه في أسبوع هي عبارة عن وصفة من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح البشرة فالبعد عن المواد الكيميائية أفضل بالنسبة للبشرة حتى لا تتأثر، فيمكن التخلص من العيوب المزعجة التي تظهر على البشرة بسبب عوامل الجو من خلال استخدام كريم تبيض الوجه في المنزل فمن أفضل المكونات التي تؤدي الغرض هي زبدة الكاكاو ويمكن الحصول عليها من الصيدليات.

أما عن طريقة عمل كريم تبييض الوجه في المنزل من خلال استخدام زبدة الكاكاو وجوز الهند فهو يستخدم كما يلي:

نقوم بوضع ملعقتين من جوز الهند في وعاء.

نضيف إليه ملعقة ونصف من زبدة الكاكاو.

نقوم بمزج الخليط جيدًا ثم نقوم بوضعه على البشرة لمدة نصف ساعة.

ونتخلص منه بعد ذلك بالمياه الفاترة فقط.

ونكرر الوصفة يوميًا ومن الأفضل وضعه قبل النوم.

طريقة الوقاية من اسمرار البشرة

هناك العديد من النصائح للوقاية من اسمرار البشرة، فبعد استخدام كريم تبيض الوجه من المنزل يمكن استعمال كريمات واقية من الشمس وينبغي أن يقوم الطبيب بتحديدها بناءً على نوع بشرتك فعند حمايتها من الشمس لن تعاني من الكلف وكذلك لن تعاني من التجاعيد، ويمكن استخدام مضادات الأكسدة أيضًا في المساء من أجل مزيد من الفعالية كما يمكن الحصول على بشرة ناعمة من خلاله، ولا بد من الحرص أيضًا على غسل الوجه باستخدام الغسول المناسب في الصباح وقبل النوم في المساء.