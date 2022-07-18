بأبسط المكونات حضري فطائر المقلاة المحشية بطريقة سهلة بدون خميرة

فطائر المقلاة المحشية ، من ألذ وأبسط الفطائر من حيث طريقة التحضير والمكونات حيث أن عجينتها بسيطة جداً فهي عبارة عن دقيق وماء وملح والقليل من زيت الزيتون، فهي تعد من الفطائر البسيطة تحتوي على حشوة اللحم المفروم ويمكن استبدالها بأي نوع من الحشوات الأخرى فهي مناسبة لجميع الحشوات مثل حشوة الدجاج أو غيرها، تعتمد طريقة تسويتها على استخدام المقلاة وليس الفرن لذلك تعرف بالفطائر السريعة فمدة التسوية لا تتعدي العشر دقائق، فهي تعتبر من الفطائر المناسبة للغداء والعشاء تقدم مع صوص الزبادي أو الكاتشب والمايونيز حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر المقلاة المحشية بخطوات سهلة وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل فطائر المقلاة المحشية

تتكون الفطائر من مكونات سهلة وسريعة هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق(600 جرام).

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن حسب احتياج العجينة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

للحشوة

بصلة مبشورة.

فص ثوم مهروس.

800 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

للتسوية

ملعقة من السمنة.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطائر المقلاة المحشية بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نضيف الدقيق والملح ونقلب المكونات جيداً حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نضيف الماء تدريجياً ونعجن المكونات حتي نحصل على عجينة متماسكة. نضيف إلي العجينة زيت الزيتون ونعجن العجينة مرة أخرى حتي تصبح بملمس ناعم وتتشرب الزيت. نغطى العجينة وتترك حتي ترتاح لمدة حوالي عشرين دقيقة.

طريقة تحضير الحشوة

في مقلاة عميق نقوم بإضافة معقة كبيرة من زيت الزيتون ثم نضيف البصل المبشور والثوم المهروس ونقلب المكونات حتي تذبل. ثم نضيف اللحم المفروم ونقلب المكونات، حتي يتغير لون اللحم للون الأبيض ويتشرب الماء. نضيف البهارات الملح والفلفل والبابريكا ونقلب المكونات، ثم يضاف البقدونس ونقلب حتي تتجانس جميع المكونات. نطفئ النار ونترك الخليط حتي يبرد تماماً، ثم نحضر العجينة وتقسم إلي 6 أجزاء ثم نشكل كل جزء على شكل كرة. ثم نغطى الكرات ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة بسمك رقيق. نضع في منتصف العجينة ملعقة كبيرة من الحشوة ثم نجمع أطراف العجينة على بعضها ونغلقها جيداً، حتي لا تخرج الحشوة للخارج. نكرر نفس الخطوات مع كمية الكرات المتبقية حتي ننتهي من كل الكمية. نضع مقلاة على النار ثم نضع بها ملعقة من السمنة وملعقة من الزيت ونتركها حتي تسخن على درجة حرارة متوسطة. ثم نضع بداخلها الفطائر ونتركها حتي تأخذ اللون الذهبي مع مراعاة التقليب على الجانبين تطهي لمدة من 6 إلي 7 دقائق. نخرج الفطائر من المقلاة ونتركها حتي تهدأ قليلاً، ثم تقدم بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير سلطة الزبادي

في طبق كبير نضيف 4 ملاعق كبيرة من الزبادي، ثم نضيف فص من الثوم المهروس. ثم نضيف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم، ثم نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس مع بعضها البعض. يسكب الخليط في طبق تقديم ويزين بأوراق البقدونس ثم يقدم بألف هنا وشفا بجانب الفطائر.

ملاحظات عند عمل الفطائر