بأرخص مكونات واصنعي خلطة لتفتيح الجسم

خلطة لتفتيح الجسم وما هي خلطات تفتيح الجسم بالكريمات في المنزل وبمكونات بسيطة وسهلة؟ فكما هو معتاد أن المرأة دائمًا تهتم بجمالها وتحرص على الحصول على وصفات لتبييض الوجه والجسم في المنزل من أجل الشعور بالجمال والراحة في آن واحدة كما أنها تبحث عن أفضل الوصفات التي تساعد على ترطيب البشرة طبيعيًا بدلًا من شراء كريمات بأسعار مرتفعة، وقد ظهرت العديد من الخلطات الطبيعية والتي أشار إليها المتخصصين، فيمكن عمل خلطات تبيض الجسم كامل من اول استعمال وهي تتناسب مع كافة أنواع البشرة وعلى الرغم من ذلك ننصح بضرورة إجراء اختبار الحساسية.

خلطة لتفتيح الجسم

خلطات تبيض الجسم في أسبوع تستخدم في كافة المناطق وخصوصًا في الوجه والمناطق الأكثر تحسسًا في الجسم والتي تحتاج دائمًا إلى العناية، فيمكن تبييض الجسم على سبيل المثال من خلال استخدام الليمون الذي يعتبر من أفضل المكونات الطبيعية، وعُرف منذ القدم أن الزبادي أيضًا من أهم وصفات لتبييض الجسم في المنزل، وعندما نقوم بالجمع بين المكونين يمكن الحصول على نتائج مبهرة، ويمكن عمل خلطة لتفتيح الجسم من خلال استخدام الخطوات التالية:

نضع ملعقتين من الزبادي في وعاء ونضيف إليها قطرات قليلة من الليمون.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من العسل وملعقة أخرى من زيت الزيتون.

ثم بعد ذلك نمزج كافة مكونات الخليط مع بعضها البعض ونضعها على البشرة.

لا بد من الانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة قبل أن نتخلص من الخليط، وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع لمزيد من النتائج الأفضل.

هذه الوصفة قد لا تناسب أصحاب البشرة الحساسية بسبب إضافة الليمون إليها، ويمكن استبداله بالسكر ووضعه مع باقي المكونات لكي يكون مناسب لكافة أنواع البشرة.

وصفة الترمس المطحون لتبيض الوجه والجسم

يعتبر الترمس المطحون من أهم المكونات التي تساعد في التخلص من التجاعيد ويخلص البشرة أيضًا من البثور السوداء التي تظهر في الوجه في أماكن متفرقة، ويمكن عمل وصفة الترمس المطحون لتبييض الوجه من خلال وضع ملعقتين من زيت الزيتون إليه وملعقة من الليمون وملعقة أخرى من زيت الورد ويتم وضعه على الأماكن التي تريد تفتيحها.