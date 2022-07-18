نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطات سريعة لتبيض الوجه والرقبة وتخلصك من التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطات لتبيض الوجه وما أفضل خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال في المنزل؟ وهل يمكن استخدامها على الرقبة أيضًا؟ فهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي ينصح بها أطباء الأعشاب في الوطن العربي والتي ساعدت الكثير من النساء بل والرجال أيضًا في تبييض الوجه في يوم والتخلص من آثار الشمس التي تظهر على البشرة في صورة نمش أو الكلف أو البقع السوداء حول الفم بالإضافة إلى علاج الهالات السوداء، ويمكن استخدام خلطات تبيض الوجه في أسبوع أيضًا على منطقة الإبطين كما أنها مناسبة للغاية لمنطقة الرقبة، فتابعونا للتعرف على مكونات خلطات لتبيض الوجه بسرعة وسهلة.

خلطات لتبيض الوجه

يعتبر العسل واحد من أهم المكونات التي لا ينبغي أن نغفل عنها عند صناعة خلطات لتبيض الوجه في أقل من أسبوع، إذ أن العسل يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تغذي الجلد وبالتالي يمكن الحصول على بشرة مميزة في وقت قصير، والليمون أيضًا من المكونات المميزة في ترطيب البشرة وفي التخلص من البكتريا أو الميكروبات التي تظهر على الوجه أي أنه يستخدم في تنظيف البشرة تنظيف عميق للغاية.

ومن مكونات خلطات لتبيض الوجه واليدين والرجلين والرقبة في أقل من أسبوع ما يلي:

ملعقتين من العسل نقوم بوضعهم في إناء صغير.

ثم نضع معهم قطرات من الليمون وحبة من فيتامين هاء.

نضيف إلى الخليط ملعقة من الحليب.

بعد الانتهاء من عمل وصفة لتفتيح البشرة في المنزل نبدأ في عملية المزج ونضع الخليط على الأماكن التي نرغب في تفتيحها مثل تفتيح الوجه والرقبة بالمكونات السابقة أو اليدين أو منطقة الرجلين وما فوقها، ونبدأ في التدليك بحركات دائرية ونقوم بغسله بالمياه بعد مرور نصف ساعة.

وصفة الشوفان لتفتيح البشرة

كما يمكن استخدام العسل مع الشوفان المطحون في تبييض الوجه، فنقوم بوضع ملعقة من العسل مع ملعقة من الشوفان ثم نضيف إليهم ملعقة من عصير الطماطم ونقوم بمزجهم مع بعضهم البعض مزجًا جيدًا، ونقوم بوضعهم على البشرة لمدة لا تقل عن نصف الساعة أو ثلث ساعة إذا كانت البشرة حساسة أو جافة، ونتخلص منه بعد ذلك بمياه فاترة.