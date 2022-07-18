نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المحلات.. طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم والسر في قرمشتها وعدم امتصاص نقطة زيت نهائياً في المقال التالي
طريقة عمل البطاطس المقلية، نجد أن مطاعم المقليات الأكثر ازدحاماً في مصر، وخاصة البطاطس المقلية تحظى بالشعبية الأولي على جميع المقليات، حيث يعشقها الكبار والصغار ويفضلون تناولها بجانب الكاتشب، كما أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يذهبون إلى المطاعم لتناول البطاطس المقلية المقرمشة بجانب الكاتشب أو المايونيز، وتحاول الأمهات في المنزل تحضير البطاطس ولكنها لم تصبح بنفس لون وقرمشة بطاطس المطاعم، حيث أن هناك بعض التكات والطرق التي لابد من إتباعها لتحضير البطاطس بنفس الطعم، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة في المنزل بكل سهولة وبنفس طعم بطاطس المطاعم.
طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم
عند الخروج من المنزل والذهاب إلى المطاعم لتناول الطعام نجد أن الجميع يطلب أطباق البطاطس المقرمشة كطبق أساسي بجانب الأطعمة، لذلك تحاول الأمهات تحضيره في المنزل بنفس لون وطعم البطاطس المقلية في المطاعم، حيث يمكن تقديمها بجانب أطباق البانيه والبرجر والشيش طاووق، كما يمكن تناولها في الفطور أو العشاء، وتتمثل مكونات وصفة عمل البطاطس المقلية.
مكونات قلي البطاطس المقلية
- نصف كيلو من البطاطس.
- كيس بيكنج بودر.
- ملح وفلفل أسود.
- كركم.
- ربع كوب من الخل.
- ماء دافئ.
طريقة عمل البطاطس المقلية
انتشرت البطاطس المقلية في جميع الدول بشكل مكثف بعد ظهور الكاتشب والمايونيز، حيث تعتبر هذه الصلصات من أكثر الأمور التي تعطي طعم مميز وشهي للبطاطس، لذا أصبح الجميع يطلبها، كما إنها من الوجبات سريعة التحضير وشهية المذاق ومليئة بالفيتامينات والنشويات التي تعطي طاقة عالية على مدار اليوم، ويمكن عمل البطاطس المقرمشة من خلال إتباع ما يلي.
- أولاً يتم تقشير البطاطس وتقطيعها أصابع وتنظيفها بالماء.
- بعدها يتم وضع البطاطس في وعاء ووضع فيه كمية من الملح والخل والكركم والفلفل الأسود وماء دافئ.
- نترك البطاطس في الخليط لمدة ربع ساعة.
- تليها خطوة إخراج البطاطس من الخليط ووضعها في البيكنج بودر.
- لابد من وضع زيت غزير على النار حتى يسخن.
- نضع البطاطس في الزيت حتى يتم تحميرها.
- بمجرد تحمير البطاطس ويصبح لونها ذهبي يتم إخراجها على مناديل ورقية حتى يتم التخلص من الزيت الزائد.
- يتم التقديم البطاطس بجانب الكاتشب.
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