بأبسط الطرق حضري مناقيش الجبنة والزعتر بوصفة سهلة وطعم لذيذ ورائع

مناقيش الجبنة و الزعتر ، هي من ألذ وأشهى الوجبات التي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة جداً داخل المنزل لا تحتاج منا أي تعتب أو مجهود، تعتبر من الوجبات المشهورة في العديد من البلدان العربية، يتم تحضيرها بطرق مختلفة وعديدة تختلف من بلد لبلد منها ما يحضر باستخدام الزعتر والزيتون فقط، ولكن حديثًا يتم تحضيرها بإضافة العديد من النكهات إليها مثل الجبن، فهي وصفة سهلة وبسيطة وتعتبر من ألذ الوجبات التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار مع الشاي بالنعناع أو يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة لمن لا يرغب في تناول الوجبات الدسمة في العشاء، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أسهل وأبسط طريقة لعمل مناقيش الجبنة والزعتر داخل المنزل.

مكونات عمل مناقيش الجبنة و الزعتر

تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

للوجه

جبن موتزاريلا مبشورة.

زعتر.

طريقة التحضير

يتم تحضير مناقيش الجبنة والزعتر بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نضيف الدقيق ثم نصنع تجويف في المنتصف ثم نضيف الخميرة والسكر والملح، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً مع التقليب حتي يختفي الماء ثم نضيف زيت الزيت، ثم نعجن المكونات باليد حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نضع العجينة في وعاء ونتركها حتي تختمر وتتضاعف في الحجم مع مراعاة تغطيتها.

طريقة التشكيل