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موضوعنا اليوم عن كيفية وطريقة استخدام البنجر لتوريد الشفايف، مع التقدم في العمر أو بسبب عوامل البيئة والتعرية وضعف التغذية وغيرها من الأسباب تبدأ الشفاه تفقد لونها الأحمر الطبيعي وتصبح باهتة مما يؤثر في مظهر الوجه، فالشفايف الحمراء تبرز جمال الوجه مهما كانت ملامحه، والبنجر يحتوي على فائدة عظيمة جدًا لصحتنا لأنه غني بالكثير من الفيتامينات والحديد والعناصر الغذائية التي تعيد إلى الجسم نشاطه وتجعله أقوى في مواجهة ومقاومة الأمراض. استخدام البنجر لتوريد الشفايف مكونات عمل الوصفة:- ثمرة شمندر كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ملعقتان من عصير الليمون. خطوات التحضير:- قومي بتقشير ثمرة الشمندر وهرسها جيدًا بواسطة المطحنة المنزلية وبعدها قومي بإضافة باقي المكونات إلى الشمندر وقلبيهم بشكل جيد.

بعد ذلك قومي بتدليك الخليط على شفاهك بشكل لطيف واتركيه على شفاهك قبل النوم يوميًا واستمري عليه لفترة معينة وستجدي أفضل النتائج بعد فترة قصيرة. طريقة عمل روج طبيعي بالفازلين مكونات الوصفة:- كريم فازلين طبيعي.

عدة قطرات من عصير الليمون.

ألوان طبيعية يمكنك إحضارها من العطار.

بودرة أيشادو.

نكهة وطعم طبيعي.

فانيلا سائلة.

ماء ورد.

أي زيت عطري وليكن زيت اللافندر. طريقة التحضير بالخطوات:- أحضري علبة كريم قديمة واحرصي على أن تقومي بتنظيفها جيدًا حتى لا يوجد بها أي شوائب ولا حتى أي قطرات ماء.

بعد ذلك قومي بوضع كريم الفازلين والزيت العطري مع بعضهما ثم ضعيهما في حمام مائي حتى تختلط أكثر وتصبح سائلة وتذوب في بعضها البعض.

وبعدها قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط حتى يصبح قوامه متماسك قليلًا و اتركيه يبرد حتى لا يتسبب في حدوث أي تهيّج أو احمرار.

ابدئي في فرد الخليط بيديك أو بواسطة فرشاة وضع الروج على شفتيك و احرصي على عدم تقريبه من عينيك أو من حول الفم حتى لا يؤثر عليهما بشكل سلبي.

اتركي الخليط على شفتيك ويمكنك استخدامه كأحمر شفاه يومي لا تقوم بغسله فهو يتكون من مكونات طبيعية ومفيدة للبشرة و احصلي على احمرار شفايف طبيعي. عمر شويل - جدة بدون مكياج.. البنجر والليمون لتوريد الشفايف والخدود وتبييض البشرة من اول استعمال - ثقفني

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