أقوى مشروب لتنظيف القولون في أيام سيختفي منك الإمساك ومشاكل الأمعاء نهائيا

يحرص مرضى القولون على تنظيف القولون باستمرار من الفضلات التي تتراكم عليه، وتنظيف المعدة أيضًا، لكن يبحثون عن مشروبات تكون مفيدة وصحية وليس لها أي آثار جانبية على صحة القولون، ويوجد العديد من المشروبات التي تساهم في تنظيف الجسم من السموم والفضلات المتراكمة، فنقدم لك عزيزي القارئ أقوى مشروب لتنظيف القولون والمعدة وعلاج الإمساك.

أقوى مشروب لتنظيف القولون

يعتبر هذا المشروب من أفضل المشروبات الصحية والمفيدة للقولون، كما أنه يساهم في علاج الإمساك وتسكين آلام القولون، وطريقة تحضيره ومكوناته كالآتي:

المقادير المطلوبة للمشروب:

¼ كوب خل تفاح.

1 ملعقة صغيرة عسل أبيض.

1 ملعقة صغيرة من حبة البركة.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

طريقة تحضير المشروب:

نحضر إناء ونضيف إليه كلًا من الزنجبيل وحبة البركة ونقلبهم جيدًا ثم نرفعه على النار حتى يغلي ونضيف إليه كوب من الماء.

نضع العسل في الكوب ونضيف إليه المشروب ونقلب جيدًا ويشرب.

يفضل شرب كوب يوميًا من هذا المشروب السحري.

مشروب الكركم لعلاج وتنظيف القولون

مكونات الوصفة:

1 ملعقة من الكركم.

1 ملعقة من عسل النحل.

1 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

يضاف الماء والكركم في إناء ويرفع على النار ليغلي.

يضاف ملعقة عسل النحل إلى الكوب ثم المشروب الساخن ويقلب جيدًا ثم يُشرب.

يمكن استبدال الماء بالحليب فإن الحليب يساهم في تنظيف القولون والتخلص من الفضلات المتراكمة.

ما هي أهمية تنظيف القولون والمعدة