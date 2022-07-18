أغرب وأحدث صيحات العناية بالشعر لحل كافة مشاكل الشعر.. وصفة دبس الرمان للشعر

دبس الرمان للشعر، أحدث صيحات العناية بالشعر وحل مشاكله المختلفة وهو إحدى الإضافات التي لاقت نجاحًا وتقدمًا كبيرًا في فترة قصيرة حيث أصبح دبس الرمان متواجدًا بين مكونات العديد من الوصفات المخصصة لعلاج الشعر والعناية به سواء من أجل التخلص من تجاعيد الشعر أو تنعيم الشعر أو إطالته أو تكثيفه لهذا فإننا اليوم نضع لكم أهم فوائد واستخدامات دبس الرمان للشعر للاستفادة منها كما تشاؤون.

فوائد دبس الرمان للشعر

في البداية يجب أن نكون على علم بأن دبس الرمان هو عصير الرمان ولكنه تعرض لعدة عوامل مختلفة أدت إلى تغير قوام ولون عصير الرمان ليكون بهذا القوام السميك واللون الداكن والمذاق اللاذع فأصبح يضاف للعديد من وصفات الطعام للتحسين من المذاق الخاص بها، ولكنه مؤخرًا أصبح من وصفات التجميل والعناية بالشعر لعلاج مشاكل الشعر المختلفة ومن أبرز فوائده:

يعالج شيب الشعر الأبيض ويقوم بإخفاء الخصلات البيضاء أو الرمادية. يعالج القشرة ويقضي عليها من الشعر نهائيًا ولكن بالتدريج. بفضل الفيتامينات والعناصر المختلفة والعديدة الموجودة به فهو يوفر تغذية كاملة للشعر ليصبح أقوى وأكثر كثافة. من الاستخدام الأول لدبس الرمان للشعر يجعل الشعر لامعًا وناعمًا بطريقة لا توصف. كما أنه يجعل الشعر صحيًا ويظهر بمظهر قوي وصحي. لدبس الرمان القدر على تقوية الشعر من الجذور حتى يقل تساقطه ويصبح أكثر كثافة. يعالج أطراف الشعر المتقصفة لتصير صحية أكثر وبالتالي يقلل من تساقط الشعر المستمر. يعمل على تنظيف وتعقيم فروة الشعر بعمق بواسطة الأنزيمات والأحماض الموجودة به والتي تخلصنا من البكتيريا والفطريات التي قد تنمو بالشعر.

وصفة دبس الرمان للشعر

من أجل إصلاح عيوب الشعر والحصول على شعر ناعم وصحي إليكم الوصفة السحرية من دبس الرمان للشعر:

المكونات

زبادي: ربع كوب فقط.

دبس رمان: ملعقتين ولكن بحجم كبير.

زيت روزماري: عدة قطرات بسيطة.

خل تفاح: ملعقة ولكن لها حجم صغير.

الطريقة